Bbcontest e Florence Taste Pasta: premiata la foto che ritrae i prodotti dell’azienda Salcis

La manifestazione a Fortezza da Basso al Florence Taste Pasta 2023 che si è tenuta dal 4 al 6 febbraio ha assunto un significato di massimo splendore per tutti i pastifici che hanno voluto far conoscere anche a livello internazionale cosa vuol dire fare la pasta, un pilastro portante unico del Made in Italy e della cucina italiana. Le aziende sia grandi che piccole si sono sfidate a colpi di gusto per portare un messaggio forte e chiaro a tutti gli utenti finali che per loro fortuna hanno saputo apprezzare l’oro giallo fatto dalle sapienti mani di produttori che per loro capacità scelgono con cura le tipiche farine di ciascun territorio regionale italiano.

Tantissime le foto scattate per immortalare i gustosi capolavori tra gli stand incorniciati dai preziosi prodotti DOP e IGP su uno sfondo unico guarnito dalle dolci colline fiorentine. Ma soprattutto, oggi, a fine manifestazione si è già palesata una vincitrice del contest fotografico del Florence Taste Pasta che è stata fedele all’obiettivo richiesto: si tratta di Emanuela Crescenzi. Dalle numerose foto scattate da lei alla manifestazione enogastronomica la giuria di Bbcontest ha voluto marcare la foto più significativa con chiaro riferimento ai prodotti DOP e IGT di un’azienda del senese: il Salcis già concretizzata sul territorio toscano dal 1941. Azienda sia casearia, produttori di gustosi pecorini senesi, che di insaccati suini. La nota fabbrica nobilita con cura e attenzione la materia prima da cui vengono prodotti tutti i salumi della tradizione toscana, la cui provenienza certificata esclusivamente da allevamenti toscani, di cinta senese e di suino grigio. In poche parole Emanuela è riuscita ad immortalare con scatto fotografico uno dei soggetti principali di questa storica azienda.