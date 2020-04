Benedetta Rossi, la food blogger contro l’hater: “Il cretino sei tu”

ROMA – La food blogger Benedetta Rossi, via Twitter, se la prende con un hater.

Hater che aveva scritto: “Non potete capire quando mi infastidisce ‘sta cretina. La sua falsa genuinità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra cessa”.

“Non mi preoccupi tu – la risposta di Benedetta Rossi – ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento Twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB… Alla faccia del caz** a me sembra un ritrovo di bulli frustrati… comunque stacce frate’… il cretino sei tu”.

Risposta esagerata? Giusta?

Più o meno tutti su Twitter hanno apprezzato la risposta della food blogger. Più o meno.

La collega, ex volto della Prova del Cuoco, Luisanna Messeri per esempio ha apprezzato un po’ di meno. Almeno così sembra: “Io spero che sia un fake!! Risposta un po’ esagerata nei toni e nelle parole ad un commento certo maleducato… ma l’ironia graffia di più”.

Pronta, anche qui, la risposta di Benedetta Rossi: “Prima di dire “esagerata” prenditi del “cretina” “cessa” “orrenda” “Inutile” “schifosa” e molto altro in pubblico…con 200 persone che si incitano a branco…poi vedi se resti ironica o (soprattutto da donna) mi dai ragione”. (Fonte: Twitter).