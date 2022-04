. Oggi, mercoledì 6 aprile, è il Carbonara Day 2022. L’Unone Italiana Food, in occasione della festa dedicata a questa ricetta della tradizione romana ha chiesto agli italiani con quale personaggio condividerebbero un piatto.

CarbonaraDay 2022, un italiano su quattro se la mangerebbe con Carlo Verdone

A risultare i più votati sono stati Carlo Verdone e Sergio Mattarella. Con l’attore un italiano su 4 (il 25%) condividerebbe una Carbonara. L’attore e regista romano, alla Carbonara lega uno dei suoi aneddoti legati al mondo del cinema. Come racconta in diverse occasioni Elena Fabrizi, l’indimenticabile Sora Lella, durante le riprese di Sette chili in sette giorni e Acqua e Sapone era intenta a preparare, verso ora di pranzo, amatriciane e carbonare per tutta la troupe in un enorme pentolone da campo. Le uova, il guanciale e il pecorino se li portava da casa.

Il 15% mangerebbe una carbonara con il presidente Sergio Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è invece stato scelto dal 15% degli italiani. Nella ricerca svolta da Unione Italiana Food, dopo Carlo Verdone e Sergio Mattarella ci sono i Maneskin, Drusilla Foer e Chiara Ferragni, tutti sotto la soglia del 10%.

Secondo l’indagine, condotta su un campione di 500 persone rappresentative della popolazione maggiorenne, per 8 italiani su 10 la carbonara in particolare è una questione di cuore: il 62% la condivide con la famiglia, il 20% con il partner. Solo il 13%, con punte tra i maschi under 35, la degusta con gli amici.

Carlo Verdone ringrazia e racconta: “Mi salvò da una delusione d’amore”

Carlo Verdone, in un video ha ringraziato gli italiani per averlo scelto come portabandiera della carbonara: “Amo la pasta, lo ritengo il mio piatto preferito. Un vero antidepressivo della mia e della nostra vita. Dunque se organizzate con qualcuno che vo mangià ‘na carbonara con me, ma io vengo de corsa” ha spiegato l’attore romano. Verdone ha poi raccontato di quando, in gioventù, una carbonara mangiata con gli amici lo salvò da una brutta delusione d’amore: “La pasta fa miracoli, anche in amore”, ha concluso.

Che cos’è il “Carbonara Day”

Per oggi 6 aprile, in diretta sui canali social WeLovePasta con i pastai di Unione Italiana Food e lo chef Luciano Monosilio, è in calendario una maratona social. Previsto un invito a condividere la ricetta con gli hashtag #CarbonaraDay e #CarbonaraSharing.

Osservando invece la “geografia” della carbonara il food delivery Deliveroo rileva che nella classifica delle città che amano maggiormente ordinare carbonara a domicilio in testa c’è Fiumicino (Roma) davanti a Monterotondo (Roma) e Fabriano (Ancona). Il giorno preferito per ordinare carbonara è invece Il martedì. La classifica dei Paesi europei che ordinano maggiormente la carbonara registra il Portogallo al primo posto con oltre 70 mila ordini in un solo anno (marzo 2021 – marzo 2022), secondo Uber Eats, piattaforma statunitense di ordinazione e consegna di cibo online.