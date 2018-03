MILANO – La pizza Margherita del ristorante di Carlo Cracco a Milano è diventata ormai oggetto di dibattito tra cultori, fanatici o semplici amanti di uno dei piatti simbolo della cucina italiana.

I puristi hanno storto il naso (a voler usare un eufemismo) davanti alla pizza più semplice, venduta a 16 euro e che non ricalca il prototipo della margherita. Oddio, gli ingredienti sono gli stessi ma sono consistenza e aspetto a dare un risultato diverso: base croccante, mozzarella a fette spesse e non sciolte, pomodoro concentrato, basilico non in foglie.

La foto ha fatto il giro di internet durante il weekend e ha scatenato una valanga di commenti e spesso di insulti sui social: napoletani e non solo hanno brandito il dito per twittare, postare e instagrammare la loro indignazione davanti a uno “scempio” tale. Soprattutto, senza averla assaggiata. Perché un conto è la critica sostanziale, un altro quella a prescindere.

Così a difesa dello chef stellato è arrivato Gino Sorbillo, il pizzaiolo napoletano pluripremiato che, a detta di molti, fa una delle migliori margherite del Pianeta.

Ecco cosa ha detto a La Nazione: