Hai tempo fino al 26 settembre 2020 per provare l’aperitivo di Casa Vissani.

Tutti i giovedì, venerdì e sabato, dalle 19.30 alle 21.30, il ristorante dello chef Gianfranco Vissani ti aspetta per trascorrere delle ore indimenticabili, spendendo solo 35 euro a persona.

Se le ferie sono volte al termine e vuoi trascorrere delle vere e proprie “Oredoro“, questo il nome della proposta culinaria, non ti resta che metterti in viaggio verso Baschi, in Umbria.

Ad attenderti ci sarà un tramonto d’eccezione, quello sul Lago di Corbara e tanto buon cibo.

Di seguito trovi la lista delle prelibatezze dell’aperitivo di Casa Vissani.

(Il costo include un calice di champagne Piper o un calice di vino della selezione del ristorante, extra esclusi).

La lista dei cicchetti.

Caponata con crostino alla cannella.

Zucchine grigliate all’aglio e mentuccia con yogurt alle fragole, salsa di aglio nero.

Gazpacho e cappesante crude al pepe selvatico.

Insalatina di Calamaretti bolliti e asparagi all’olio evo.

Ovettosa al pomodoro nero e pepe del Nepal.

Oliva ascolana della bottega dell’Oliva di Ascoli su maionese di caffè.

Carnaroli… a sorpresa dalla cucina.

Pollo fritto alla toscana e lime.

Casa Vissani tra i migliori ristoranti al mondo.

Casa Vissani è al quinto posto nella classifica dei migliori ristoranti al mondo secondo l’ultima classifica de La Liste.

Basata sulla raccolta di centinaia di guide e milioni di recensioni online, La Liste offre una prestigiosa selezione di ristoranti raccolte a mano dai gastronomi più esigenti e dalle guide più esperte.

Il ristorante dello chef Gianfranco Vissani ha fatto un vero balzo in avanti passando dalla top 100 del 2019 alla top 5 nel 2020.

Al primo posto nella classifica dividono il podio il Guy Savoy di Parigi, Le Bernardin di New York e due giapponesi: il Ryugin di Chiyoda-ku e il Sugalabo di Minato-ku.