A Casa Vissani l’autunno porta novità e il ristorante dello chef umbro Gianfranco Vissani è pronto a stupire i suoi clienti con una nuova proposta: “Occasione #Coprifuocotime“.

La parola “Coprifuoco” ha tutta l’aria di essere un riferimento alle restrizioni governative messe in atto per limitare la diffusione del Covid-19, ma è lo stesso ristorante a ricordare che a Casa Vissani la qualità corre di pari passo con la sicurezza.

La proposta “Occasione #Coprifuocotime”:

Bollicina di Benvenuto al tavolo insieme allo stuzzichino Podio.

Proposta 3Levels (1° Livello – 3 pietanze salate più un dessert a libera scelta)

Selezione di vini in abbinamento (3 tipologie al calice).

Ore 24.00 GiroBombe alla crema centrotavola.

Pernottamento in camera Deluxe Superior Check-In dalle ore 16.00 e Chek-Out entro le ore 11.00 (comprensiva di prima colazione in camera).

Un bonus per chi torna a Casa Vissani.

Il costo della proposta a coppia è 520 euro (vini ed extra esclusi), ma #CopriFuocoTime prevede anche un bonus di € 20,00 a coppia.

Il Bonus sarà applicato la volta successiva che si vorrà tornare a Casa Vissani nell’anno solare. Sarà valido solo sulle occasioni con pernottamento. Per tutte le altre proposte non sarà applicabile.

Dopo la terza volta che si riserverà l’occasione #CopriFuocoTime in un anno solare, il bonus raddoppia, ovvero da 20,00 € passerà a 40,00 € a coppia. Il tutto da usufruire sulla quarta volta che si verrà a Casa Vissani, oppure accumulando i bonus per approfittarne in un’unica soluzione.

Casa Vissani tra i migliori ristoranti al mondo.

Casa Vissani è al quinto posto nella classifica dei migliori ristoranti al mondo secondo l’ultima classifica de La Liste.

Basata sulla raccolta di centinaia di guide e milioni di recensioni online, La Liste offre una prestigiosa selezione di ristoranti raccolte a mano dai gastronomi più esigenti e dalle guide più esperte.

Il ristorante dello chef Vissani ha fatto un vero balzo in avanti passando dalla top 100 del 2019 alla top 5 nel 2020.

Al primo posto nella classifica dividono il podio il Guy Savoy di Parigi, Le Bernardin di New York e due giapponesi: il Ryugin di Chiyoda-ku e il Sugalabo di Minato-ku.