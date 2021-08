Scopri le meraviglie dell’Umbria con Casa Vissani. Fino al 31 ottobre prossimo potrai approfittare della proposta #Exploring Umbria Avventura.

Un pacchetto vacanze che ti permetterà di assaporare i capolavori culinari del celebre ristorante dello chef Gianfranco Vissani, insieme al piacere per lo sport e l’avventura. Un “break” a misura per te tra cibo, vino, arrampicate, canoa, trekking e voli in deltaplano.

LA PROPOSTA

Check-in

Tutti i Mercoledì pomeriggio dopo le ore 16.00

Aperitivo del Mercoledì

Nella WelcomeRock di Casa Vissani con bollicine e stuzzichino Podio

Cena per 2 persone

Proposta ConTatto Sociale Dinner (comprensiva di 4 pietanze salate più un dessert a discrezione del Maestro Vissani, vini inclusi 3 tipologie al calice, extra esclusi)

Tipologia Pernottamento 4 notti

Deluxe Superior vista lago con prima colazione in camera

Attività da scegliere

Una o più attività al giorno per il giovedì, venerdì e sabato: Vedi le Attività

Giovedì, Venerdì e Domenica in Libertà

(Pranzi e Cene a discrezione del cliente, al fine di gustare le ulteriori prelibatezze gastronomiche dei nostri colleghi Ristoratori)

Sabato ore 20.00

Aperitivo a Casa Vissani nella Terrazza vista Lago o in Sala Jazz

Cena del sabato

2 persone con proposta 3Levels ad hoc (4 pietanze salate più un dolce, vini inclusi 4 tipologie al calice, extra esclusi)

Check-out

Domenica mattina entro le ore 11.00