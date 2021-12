Con le discoteche chiuse e le feste vietate gli italiani si concentrano sul cenone di Capodanno. E per i palati più esigenti perché non concedersi una cena stellata? Ma occhio al conto: non è per tutte le tasche.

Ecco i menu offerti dagli chef più rinomati d’Italia, con i relativi prezzi capogiro.

Cenone di Capodanno di Bruno Barbieri

Al Fourghetti, il bistrot bolognese di Bruno Barbieri, il popolare giudice di MasterChef, la cena di San Silvestro prevede otto portate a base di frutti di mare, pesce, volatili e foie gras con alcuni piatti della tradizione rivisitati come il bollito.

Il menu è stato ideato dallo chef Erik Lavacchielli con la supervisione di Barbieri. Prezzo: 130 euro a persona, vini esclusi.

Cenone di Capodanno doppio con Carlo Cracco

A Milano Carlo Cracco offre menu doppio: uno per il Caffé Cracco e l’altro per il ristorante in Galleria.

Al Caffé, per 170 euro a persona (vini e bevande escluse), cena a base di pesce con ostriche, ceviche, ricci di mare e astice più un extra della tradizione con il classico cotechino e lenticchie.

In Galleria si parte da un prezzo di 450 euro a persona fino a 650 euro a persona, se si sceglie di abbinare a ogni portata un calice di vino appositamente selezionato. Sette portate con aperitivo iniziale e piatti a base di scampi, tartufo, storione, uova, caviale e cappone.

Cenone di Capodanno da Cannavacciuolo

Più economico il cenone di Antonino Cannavacciulo. Nel suo ristorante di Villa Crespi, in provincia di Novara, offre dieci portate dall’aperitivo al buffet di piccola pasticceria con piatti a base di tonno, scambi, baccalà, piccione e zampone. Prezzo: 350 euro a persona bevande escluse.

Cenone di Capodanno da Massimo Bottura

La notte di San Silvestro all’Osteria Francescana di Massimo Bottura (3 stelle Michelin) è decisamente proibitiva: mille euro a persona per un percorso enogastronomico in 10 tappe con piatti di terra (anatra e cotechino), di lago (anguilla) e di mare (astice e frutti di mare). A ogni piatto un calice di vino abbinato.

Cenone di Capodanno da Heinz Beck

Ma il più lussuoso è sicuramente Heinz Beck che nel suo ristorante La Pergola, a Roma, offre 9 portate a base di gambero, ricciola, tartufo, foie gras e capriolo con vini abbinati e champagne della cantina del ristorante.

Prezzo: 1300 euro a persona per una cena da 3 stelle Michelin.