Chicago capitale della pizza. La città americana si proclama tale. E Napoli, ovviamente, insorge.

Lo scontro a distanza è nato sui social, e più precisamente su twitter. Qui, in occasione del National pizza day, la città dell’Illinois ha deciso di proclamarsi capitale mondiale della pizza.

“Proud to be the pizza capital of the world” (“Orgogliosa di essere la capitale mondiale della pizza”), il tweet della discordia. E la reazione di Napoli e dei napoletani non si è fatta attendere.

La reazione di Napoli

Tra i tweet più infuocati, quello di Salvatore Esposito, il Gennaro Savastano della serie “Gomorra”. Senza giri di parole l’attore ha scritto: “Dopo Napoli, amici americani”.

E il giornalista Ciro Pellegrino: “Cara Chicago, MAGNATEV ‘O PANINO. Poi quando volete una pizza v’a’ purtamm ‘a domicilio”.

Ma al di là di alcuni utenti più o meno vip, i commenti dall’Italia (ma non solo) sono stati moltissimi. Tanti anche con foto di pizza napoletana, in un confronto impietoso con l’alta e grassa pizza americana made in Chicago.

Perché Chicago si è proclamata capitale della pizza

In effetti Chicago potrebbe essere considerata capitale di un certo tipo di pizza, che però ben poco ha a che vedere con la pizza originale.

Quella che si fa nella città americana, infatti, è la deep-dish pizza (letteralmente ‘pizza del piatto profondo’) o deep pan pizza o, semplicemente, pizza Chicago style.

Si tratta di una pizza il cui impasto ha i bordi molto alti e viene riempito di formaggio, salsa di pomodoro e salsiccia. A differenza della pizza napoletana, non viene cotta in un forno a legna, ma in teglia.

Oltre ad essere considerata un piatto tipico di Chicago, questa pizza è considerata una specialità della cucina del Midwest.