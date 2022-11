Concorso bbcontest: premiati Valerio Mancini (consigliere Regione Umbria) e l’olio Pontefice

Oggi è stato assegnato a Valerio Mancini, consigliere regionale della Regione Umbria, il premio del contest fotografico, sostenuto da bbcontest, della 42esima edizione mostra mercato del tartufo bianco 2022, svoltasi tra fine ottobre ed i primi giorni di novembre a Città di Castello. Un lungo fine settimana dedicato al gusto e ai sublimi profumi del tartufo gestiti dalle sapienti mani di chef stellati che hanno esaltato, con piatti dedicati, la preziosa trifola.

Fra gli stand, animati dalla presenza di migliaia di persone, non poteva non mancare la distribuzione di prodotti locali dop e igp, anche loro protagonisti di questa antica terra. Non a caso è stato scelto come premio un’altra pietra miliare dell’Umbria, l’olio extravergine d’oliva. Selezionato da bbcontest, tra tanti frantoi, l’oleificio f.lli Pontefice, già esistente dal 1962 poi divenuto una azienda negli anni 80′, tutta al femminile, impegnata a produrre olio italiano proveniente dalle colline umbre. Un’azienda che guarda al futuro ed offre le antiche tradizioni contadine che di padre in figlio si tramanda da tre generazioni.