Scopri la cultura dell’Umbria con la nuova proposta di Casa Vissani. Tre giorni magici per conoscere gesta antiche e sapori moderni.

LA PROPOSTA

Check-in

Tutti i giovedì pomeriggio dopo le ore 16.00

Aperitivo del Giovedì

Nella WelcomeRock di Casa Vissani con bollicine e stuzzichino Podio

Cena per 2 persone del giovedì

Proposta ConTatto Sociale Dinner, servita in sala Rock (comprensiva di 4 pietanze salate più un dessert a discrezione del Maestro Vissani, vini inclusi 3 tipologie al calice, extra esclusi)

Tipologia Pernottamento 3 notti

Deluxe Superior vista lago con prima colazione in camera

Attività da scegliere

Pacchetti Cultura per il venerdì, sabato e domenica.

Venerdì e Domenica in Libertà

(Pranzi e Cene a discrezione del cliente, al fine di gustare le ulteriori prelibatezze eno-gastronomiche dei colleghi Ristoratori)

Sabato ore 20.00

Aperitivo a Casa Vissani nella Terrazza vista Lago o in Sala Jazz

Cena per 2 persone del sabato

Proposta 3Levels 2° Livello (5 pietanze salate più un dolce a scelta libera del cliente, vini inclusi 4 tipologie al calice, extra esclusi)

Check-out

Domenica mattina entro le ore 11.00

LE ATTIVITÁ

Pacchetto Venerdì 1

Visita all’allevamento di bisonti Gatti

Descrizione:

Visita il primo allevamento ufficiale di bisonti in Italia. Innovativa, automatizzata e a bassissimo impatto ambientale, questa azienda ha raggiunto in pochi anni una grandissima qualità nella preparazione delle carni di bisonte. Il pranzo sarà offerto da Casa Vissani, così da poter apprezzare al meglio le caratteristiche organolettiche del prodotto.

Tour in barca a vela con aperitivo al Lago Trasimeno

Descrizione:

Goditi il fantastico scenario che offre il Lago Trasimeno a bordo di una barca a vela. Un tour pomeridiano per ammirare le bellezze paesaggistiche e naturali di questo specchio d’acqua.

Prezzo: € 400 a coppia

Pacchetto Venerdì 2

Caccia al tartufo, visita al museo Urbani Tartufi con degustazione

Descrizione:

Da anni la famiglia Urbani rappresenta un punto di riferimento internazionale per il tubero più famoso del mondo. Avrai l’opportunità di cercare il tartufo nella splendida cornice dei boschi della Valnerina. Seguirà visita al Museo del Tartufo e degustazione

Sagrantino Experience presso Arnaldo Caprai, degustazione di vini e selezione di prodotti tipici

Descrizione:

Il re del Sagrantino è pronto ad accogliervi! La cantina Arnaldo Caprai si è resa artefice del lancio oltre i confini nazionali del vitigno Sagrantino. Oltre a visitare la cantina, assaggerete le migliore etichette dell’azienda accompagnati da ottimi prodotti a km 0.

Prezzo: € 580 a coppia

Pacchetto Sabato 1

Pranzo in barricaia presso la cantina Falesco

Descrizione:

La famiglia Cotarella apre le porte della cantina Falesco per un pranzo indimenticabile nella barricaia dell’azienda. Il pranzo sarà composto da un primo, un secondo, un contorno e un dolce. Il menù seguirà la stagionalità dei prodotti dell’orto, e le paste fresche e il pane sono fatti in casa.

Museo dell’Ovo Pinto a Civitella del Lago

Descrizione:

La città di Baschi è sede di un museo dedicato a questi oggetti unici al mondo, non perdere l’occasione. Il borgo offre inoltre uno dei panorami più suggestivi del territorio.

Prezzo: € 280 a coppia

Pacchetto Sabato 2

Tour in e-bike della città di Orvieto con degustazione

Descrizione:

Una fantastica esperienza in e-bike per conoscere da vicino la città di Orvieto e i suoi più importanti monumenti. Accompagnati da una guida, avrete la possibilità di scoprire il centro storico una delle città più particolari del mondo.

Visita in cantina con degustazione e selezione di prodotti tipici – cantina Neri

Descrizione:

Una delle eccellenze più riconosciute del territorio di Orvieto, una cantina piena di storia e tradizione: l’azienda Neri offre una degustazione dei suoi migliori vini accompagnati di prodotti di eccellenza.

Prezzo: € 300 a coppia

Pacchetto Domenica

Visita in cantina con degustazione e selezione di prodotti tipici cantina Peppucci – Todi

Descrizione:

Per un arrivederci senza eguali vi proponiamo una degustazione delle migliori etichette della cantina Peppucci di Todi. Dopo la visita alla cantina, consigliamo un ottimo pranzo da Oliwer Glowig, alla Locanda Petreja, presso Borgo Pretoro, ad un chilometro dalla cantina Peppucci, così da far rimanere indelebile il ricordo del soggiorno in Umbria!!

Prezzo: € 80 a coppia

I COSTI di Exploring Umbria

Exploring Umbria Cultura

Costo a Coppia € 1.490,00 anziché € 1.770,00 vini inclusi, extra esclusi