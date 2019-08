ROMA – Il prossimo 27 Agosto, alle ore 11.30, nella sede Anci di Roma in via dei Prefetti avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della prossima Festa della Cipolla di Cannara, in programma dal 3 all’8 e dal 10 al 15 settembre 2019. All’evento sarà presente anche lo chef umbro Gianfranco Vissani.

La cipolla rappresenta uno dei prodotti tipici locali più importanti del territorio di Cannara, in Umbria. Nel 2003, sotto il patrocinio del comune, è stato istituito il “Consorzio Cipolla di Cannara”, che raggruppa la maggior parte dei coltivatori e produttori di cipolla locali.

“Cannara è pronta ad accogliere le decine di migliaia di visitatori che verranno a trovarci per gustare le prelibatezze a base di cipolla dei nostri stand – ha fatto sapere Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara – Come ogni anno ci prepariamo al meglio per garantire un’esperienza unica fatta di divertimento, tradizione e ottima cucina. La Festa della Cipolla sa migliorarsi ogni anno e anche in questa edizione ci siamo impegnati al massimo per essere all’altezza delle aspettative. Tutti sanno che la differenza la fanno i dettagli e noi proprio sui dettagli ci siamo concentrati: massima attenzione alla scelta delle materie prime per garantire il consueto standard di eccellenza dei nostri piatti, uno sguardo all’ambiente con l’uso di stoviglie compostabili e abbattimento dell’uso di plastica, un mercatino rinnovato con operatori selezionati per trascorrere qualche piacevole ora per le vie del nostro centro storico. Non mi resta che augurare a tutti una buona Festa della Cipolla di Cannara”.