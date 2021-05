Domenica 9 maggio si celebra la festa della mamma e Casa Vissani, in attesa della riapertura al pubblico il prossimo 27 maggio, vuole festeggiare questa giornata speciale con una ricetta ad hoc per i suoi affezionati: carnaroli con salmone e fragole.

INGREDIENTI (per 4 persone)

240g riso Carnaroli Tenuta Castello

200g di salmone tagliato a piccoli cubi

40g di fragole tagliate a piccoli cubetti

olio evo q.b.

1 spicchio di aglio

1 foglia di alloro

brodo vegetale q.b.

sale e pepe q.b.

20g di Parmigiano Reggiano Giansanti 30 mesi

30g di burro

PROCEDIMENTO.

Mettere a marinare i cubetti di salmone e fragole in una ciotola con sale, pepe e olio per 1 giorno.

In una pentola mettere olio, aglio e alloro e scaldare, aggiungere il riso Carnaroli Tenuta Castello e tostare per 2 minuti circa.

Aggiungere il brodo vegetale caldo fino a coprire il riso e continuare la cottura a fuoco medio, subito dopo aggiungere il parmigiano reggiano Giansanti dando così struttura al riso ma non eccessivo sapore di formaggio (considerando che è un risotto a base di pesce), continuare la cottura aggiungendo di tanto in tanto il brodo, aggiustare di sapore con sale e pepe.

A fine cottura, quando il riso sarà al dente, togliere dal fuoco e aggiungere il salmone e le fragole a cubetti, mantecare con burro e olio evo finché non risulterà all’onda. Adagiare su un piatto piano il riso e stenderlo ben bene, irrorare con un filo di olio evo a crudo.

Attendendo la riapertura del ristorante dello chef Gianfranco Vissani, puoi regalare a chi più ami un “pacchetto” virtuale, che gli permetterà di godere delle proposte culinarie del celebre ristorante che si trova a Baschi, in Umbria.

C’è anche la possibilità di dormire nella struttura approfittando delle occasioni Coprifuoco Time, Attrazione Fatale e Seduzione. Cosa aspetti a prenotare il tuo posto?

Per maggiori informazioni clicca qui.