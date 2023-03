Festival del gusto Tipicità Marche 2023 la foto vincitrice del concorso di BBCONTEST

Tipicità! Suona un po’ come un imperativo categorico per i prodotti locali dop e igt, e infatti così è stato. Dall’11 al 13 marzo 2023 a Fermo si è tenuto anche quest’anno il festival del gusto Tipicità Marche 2023. Edizione che ha coinvolto un gran numero di persone, accolte da una cornice di contesto tra sapori, poesia e sublimi vigneti marchigiani. Già da subito, all’apertura dei padiglioni, alcuni dei massimi espositori aziendali italiani hanno dato sfoggio di beltà culinaria, che attraverso le loro gesta enogastronomiche e non solo, hanno raccontato la loro storia, apprezzata tantissimo dai numerosi ospiti che vi hanno partecipato.

Un concentrato di sapori ed altro, un viaggio tra un gustosissimo tema culinario, una rappresentazione del manifatturiero cartario regionale di Fabriano e la filatelia del ricamo, come il tombolo. Arte, più che artigianato di altissimo pregio, ormai sempre più raro da vedere all’opera, un’antica tradizione, quasi del tutto scomparsa, tramandata da madre in figlia, fatta di antiche abilità nell’intrecciare i fili con maestria per ricavarne tovaglie e lenzuola. Ed ancora, rappresentazioni in costume, balli e folclore paesano che hanno edulcorato la parte cerimoniale della festa, ovviamente non sono mancate le foto per coronare la gara fotografica ideata da BBCONTEST, che ha già notificato il premio sulla vincitrice della 31^ edizione. Si tratta di Simona Mancuso che ha immortalato alcuni prodotti di una azienda vicino Macerata che produce liquori e si chiama Herbartem.