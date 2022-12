Fiera internazionale del tartufo bianco di Alba: cosa ci riserva l’edizione 2022

Alba! Mercato mondiale del tartufo bianco 2022. Storica residenza del più grande elemento enogastronomico di tutti i tempi, l’eccezionale tartufo bianco della ormai nota località. Sintesi di una raffinata nota musicale dal sapore intenso fra terra di sottobosco e formaggio fermentato, dal suo gusto unico che esalta i piatti italiani e inebria i palati. Faro di punta della cucina italiana di ristoratori e chef stellati. Per l’occasione BBCONTEST ricorda ai lettori di Blitz quotidiano che annualmente si svolge il più grande evento culinario intemazionalc, in periodo autunnale fino a fine dicembre nella terra delle Langhe, terra promessa di eccellenza per i suoi rinomati vini, a dir poco il cuore pulsante della fiera per l’esposizione della pregiata trifola.

Il mercato, è un affascinante luogo ideale per apprezzare e acquistare i tartufi provenienti dai territori di Langhe Monferrato e Roero. L’area espositiva è sita in pieno centro storico, dove i giudici, individuati dal Centro Nazionale Studi Tartufo, sono incaricati di selezionare e valutare l’autenticità del tartufo. In seguito accompagnano i partecipanti all’evento, e da esperti, possono seguirti nella scelta ideale per i tuoi gusti, prima e dopo l’acquisto. Altri eventi si manifestano a coronamento della magica esposizione, il cooking show attraverso il quale ogni settimana negli stand adibiti si destreggiano chef che fanno assaporare agli ospiti ì prelibati piatti, spesso accompagnati con sontuosi calici di vino. Bontà per ogni tipo di palato studiati per esaltare il bene più prezioso: il tartufo bianco di Alba. Alla manifestazione non possono mancare le rievocazioni storiche in costume, un vero e proprio spettacolo teatrale che esaltano episodi storici dei tempi passati sulle usanze di braccianti, cortigiani e dei nobili dell’antico luogo, e ancora festa all’interno del castello di Roddi dove si svolgono corsi di cucina per grandi e piccini, tutto per pubb1icizzare le nostre più grandi risorse agroalimentari DOP e IGP, patrimonio indissolubile della penisola italica.