Gelati in vaschetta, la classifica dei migliori secondo il Gambero Rosso

Gli italiani hanno una passione senza fine per il gelato, un piacere che va oltre l’estate e si estende a tutte le stagioni. Con il crescente interesse per i gelati confezionati, in particolare i gelati in vaschetta, il Gambero Rosso ha stilato una classifica dei migliori gelati in vaschetta disponibili nei supermercati italiani. Questa guida, basata su un panel di esperti, offre un’analisi dettagliata per aiutarti a scegliere il miglior gelato da gustare a casa.

Secondo un’indagine di AstraRicerche, il consumo di gelati confezionati è aumentato negli ultimi anni e si prevede che continuerà a crescere fino al 2027. I motivi di questa tendenza includono il prezzo accessibile, la lunga conservazione e la disponibilità di informazioni dettagliate sugli ingredienti e i valori nutrizionali. Questo rende i gelati confezionati una scelta conveniente e informata per molte famiglie italiane.

Migliori gelati in vaschetta secondo il Gambero Rosso

La classifica è stata realizzata da un gruppo di esperti tra cui la giornalista Mara Nocilla, il gelatiere Stefano Ferrara, la pastry chef e docente Monia Achille, l’assaggiatrice e scrittrice Elvan Uysal e Indra Galbo, editor e capo panel della Guida Oli d’Italia. Questi esperti hanno valutato vari gelati in base alla cremosità, alla persistenza del gusto e alla qualità complessiva. Di seguito la classifica.

#1 Grom – Cioccolato

Il primo posto è occupato da Grom Cioccolato. Questo gelato è apprezzato per la sua cremosità e per il sapore intenso e persistente di cioccolato. Non è eccessivamente dolce, il che lo rende perfetto per chi ama i sapori equilibrati. Il gelato Grom è noto per l’utilizzo di ingredienti di alta qualità, e questo si riflette nel gusto ricco e autentico del loro prodotto al cioccolato.

#2 Algida – Magnum Classic

In seconda posizione troviamo il Magnum Classic di Algida. Questo gelato ripropone il classico stecco Magnum in formato vaschetta, caratterizzato da un generoso strato di gelato al latte con un topping croccante. Il gusto è ricco e la texture piacevolmente contrastante tra il gelato morbido e il topping croccante lo rende una scelta popolare tra gli amanti del gelato.

#3 Sammontana – Barattolino Cioccolato

Il terzo posto è occupato dal Barattolino Cioccolato di Sammontana. Questo gelato è noto per il suo gusto corposo e scioglievole di cioccolato. Sammontana è un marchio storico nel panorama dei gelati italiani, e il loro Barattolino Cioccolato continua a essere un favorito per chi cerca un sapore intenso e una consistenza cremosa.

#4 Ben & Jerry’s – Cookie Dough

Al quarto posto troviamo il Ben & Jerry’s Cookie Dough, un gelato che combina la cremosità del gelato con pezzi di biscotto e gocce di cioccolato. Questo marchio americano è celebre per le sue combinazioni di sapori audaci e per l’uso di ingredienti di alta qualità. Il Cookie Dough è un classico che continua a conquistare i palati di tutto il mondo.

#5 Haagen-Dazs – Vanilla

Haagen-Dazs Vanilla si piazza al quinto posto. Questo gelato è noto per la sua dolcezza raffinata che ricorda quella dei confetti. Haagen-Dazs utilizza ingredienti naturali e segue un processo di produzione attento, garantendo un gelato dalla texture liscia e dal sapore autentico di vaniglia.

#6 Ferrero – Nutella

In sesta posizione troviamo il gelato Ferrero Nutella. Questo prodotto interpreta in una nuova chiave la famosa crema alla nocciola. Il gelato presenta un topping che, sciogliendosi, offre una sensazione cremosa e intensa di nocciola. Ferrero ha saputo trasferire il successo della Nutella anche nel formato gelato, mantenendo l’iconico sapore che lo ha reso celebre.

#7 Algida – Carte d’Or Cioccolato Fondente

Il settimo posto è occupato dal Carte d’Or Cioccolato Fondente di Algida. Questo gelato si distingue per il suo packaging interamente compostabile, un segnale di sensibilità ambientale. Il gusto di cioccolato fondente è intenso e piacevolmente amaro, perfetto per chi ama i sapori decisi.

#8 Barilla – Ringo

A chiudere la classifica c’è il Ringo di Barilla. Questo gelato reinterpreta i celebri biscotti bianchi e neri amati da grandi e bambini. Il gusto è un mix equilibrato di vaniglia e cioccolato, con una consistenza che ricorda i biscotti Ringo, offrendo un’esperienza nostalgica e deliziosa.