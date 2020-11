Guida Rossa Michelin 2021: tutti i ristoranti stellati in Italia. 11 hanno ottenuto le 3 stelle.

E’ finalmente uscita la Guida Michelin 2021: la ormai celebre guida rossa che stabilisce quali ristoranti abbiano ottenuto le stelle. Ben 11 ristoranti in Italia hanno ottenuto le 3 stelle (cioè il massimo riconoscimento dei critici gastronomici).

Negli ultimi anni, da quando la cucina ha superato anche in Italia la dimensione familiare, è una notizia sempre molto attesa. Infatti, grazie alla diffusione di massa di programmi come Masterchef, anche noi italiani abbiamo cominciato a incuriosirci e appassionarci per l’alta cucina e il mondo degli chef. “Impiattare”, “equilibrare”, “diverse consistenze” sono entrati pian piano nel nostro lessico quotidiano.

Ma per gli chef la sostanza non cambia. Oltre alla soddisfazione personale, avere le Stelle Michelin vuol dire anche assicurarsi file chilometriche di clienti che, pur di mangiare da uno stellato, sono pronti a rimanere in attesa per mesi.

Guida Michelin 2021: i ristoranti 3 stelle in Italia

Tutte confermate le 11 Tre stelle Michelin in Italia. Lo annuncia il direttore Comunicazione di Michelin Italia Marco Do aprendo la cerimonia Michelin Star Revelation Italia 2021 di presentazione della 66/a edizione della guida “rossa”.

Ecco l’elenco degli 11 ristoranti Tre stelle:

Piazza Duomo ad Alba

St. Hubertus a San Cassiano

Da Vittorio a Brusaporto

Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio

Reale a Castel di Sangro

Enoteca Pinchiorri a Firenze

Enrico Bartolini al Mudec a Milano

Osteria Francescana a Modena

La Pergola a Roma

Le Calandre a Rubano

Uliassi a Senigallia.

Guida Michelin 2021: il successo dei giovani chef italiani

Buona affermazione per i giovani chef italiani. Sono 26 i ristoranti premiati per la prima volta con 1 stella Michelin, e tra i premiati 14 chef sono under 35 e 4 under 30. “I giovani si affacciano – ha sottolineato Marco Do – in modo prepotente e la Toscana mostra un panorama tra i più dinamici”. (Fonte Ansa)