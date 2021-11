Guida Michelin Italia 2022, svelati i ristoranti stellati: quali sono, le novità

Svelati i nuovi ristoranti stellati del Guida Michelin Italia 2022. L’evento è andato in scena dal Relais Franciacorta di Corte Franca (Brescia), che sarà partner dell’evento anche per il 2023 e 2024. A condurre la 67esima edizione è stata la blogger e presentatrice televisiva italo-albanese Fjona Cakalli.

I ristoranti stellati della Guida Michelin Italia 2022

Tre stelle: confermati tutti gli undici ristoranti che già l’avevano. Enrico Bartolini al Mudec, Milano; Uliassi, Senigallia (AN); Da Vittorio, Brusaporto (BG); Piazza Duomo, Alba (CN); St. Hubertus Rosa Alpina, San Cassiano (BZ); Dal Pescatore, Canneto sull’Oglio (MN); Le Calandre, Rubano (PD); Osteria Francescana, Modena; Enoteca Pinchiorri, Firenze; Reale, Castel di Sangro (AQ); La Pergola, Roma.

Due stelle: Kresios con lo chef Giuseppe Iannotti (Telese, BN), Tre Olivi con lo chef Giovanni Solofra (Paestum, SA).

Prima stella: Luigi Lepore con lo chef Luigi Lepore (Lamezia Terme, CZ), Hyle con lo chef Antonio Diafora (San Giovanni in Fiore, CS), Aria con lo chef Paolo Barrale (Napoli), Contaminazioni Restaurant con lo chef Giuseppe Molaro (Somma vesuviana, NA), Li Galli con lo chef Savio perna (Positano, NA), Rear Restaurant con lo chef Francesco Franzese (Nola, NA), Cannavacciuolo Contryside con lo chef Nicola Somma (Vico Equenze, NA), Masser1a Apr1ma con lo chef Perrelli D’Amico (Pontinia, LT), Osteria Acquarol con lo chef Alessandro Bellingeri, 1908 con lo chef Stephan Zippl (Sprabolzano), San Giorgio con lo chef Graziano Caccioppoli (Genova), Orto by Jorg Giubbani con lo chef Jorg Giubbani (Moneglia,GE), L’Arcade con lo chef Sergeev Nikita (Porto san Giorgio, FM), Retroscena con gli chef Pierpaolo Ferracuti e Richard Abou Zaki, Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino (Oggiono, LE), Felix Lo Basso Home &Restaurant con lo chef Felice Lo Basso (Milano), La Speranzina Restaurant con lo chef Fabrizio Molteni (Sirmione, BS), Osteria degli Assonica con gli chef Alex e Vittorio Manzoni (Sorisole, BG), Somu con lo chef Salvatore Camedda, Gusto by Sadler con lo chef Claudio Sadler (San Teodoro, SS), Fradis Minoris con lo chef Francesco Stara (Pula, CA), Nazionale con gli chef Fabio Ingallinera e Maurizio Macario, Unforgettable con lo chef Christian Mandura (Torino), Octavin con lo chef Luca Fracassi (Arezzo), L’acciuga con lo chef Marco Lagrimino (Perugia), La Favellina con lo chef Federico Pettenuzzo (Malo, VI), Local con lo chef Matteo Tagliapietra (Venezia), Locanda le 4 ciacole con lo chef Francesco Baldissarutti, Wisteria con lo chef Simone Selva (Venezia), Zanze XVI con lo chef Stefano Vio (Venezia), Gagini Restaurant con lo chef Maurizio Zillo (Palermo), Porta di basso con lo chef Domenico Cilenti (Peschici, FG), Primo Restaurant con la chef Solaika Marrocco (Lecce).

I ristoranti che non confermano la stella

La Stua de Michil (Alta Badia, BZ), L’aria (Blevio, CO), Le Colonne (Caserta, CE), Le Petit Bellevue (Cogne, AO), La taverna (Colloredo di Monte Albano, UD), Ora d’Aria (Firenze), Villa Giulia (Gargnano, BS), It (Milano), Ambasciata (Quistello, MN), La fenice (Ragusa), Bistrot 64 (Roma), Il Ridotto (Venezia), Osteria da Fiore (Venezia), Il Portale (Verbania/Pallanza, VB) Cinaiza da Christiane Manuel (Vercelli).

Stella verde

Il premio sostenibilità, ovvero la Stella Verde, introdotta lo scorso anno, è andato a 15 ristoranti. A conferire i premi è stata Federica Pellegrini. A essere insigniti sono stati: Ps Ristorante a Cerreto Guidi, Mater terrae di Roma, Antica locanda al cervo di San Genesio, Lerchner`s in Rungeen a San Lorenzo di SebatoAgritur El mas di Moena, Osteria enoteca Gambrinus a San Polo di Piave, Venissa a Venezia, Sanbrite Agricucina a Cortina d’Ampezzo, Le Trabe di Paestum, Signum a Salina, Aminta Resort a Gennazzano, La Cru di Romagnano, La Preséf a Mantello (Sondrio), ristorante Casamatta a Manturia, ristorante Terra a Sarentino.