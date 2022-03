I 7 piatti esteri più consumati in Italia

Sarà per l’avvento delle tecnologie o per la facilità di viaggiare, ma è proprio vero che ormai il mondo sembra essere sempre più piccolo. L’attitudine delle persone a sentirsi figli del mondo, e quindi cittadini globali, le ha spinte tutte a incrementare la curiosità di scoprire nuovi luoghi e culture, ma anche di provare gusti e sapori sempre diversi!

Tra sushi, paella e kebab, la cucina etnica è sempre più diffusa, soprattutto nelle grandi città. Mentre negli anni ’90 questa attitudine poteva essere considerata più una moda passeggera, oggi invece possiamo affermare che è diventata una vera e propria abitudine ben radicata tra noi italiani.

La voglia di sperimentare gusti diversi e particolari, ci ha fatto avvicinare alle tradizioni culinarie estere, in un melting pot che non rappresenta solo una fusione di sapori, ma anche e soprattutto di culture. Un po’ per curiosità, un po’ per una nuova apertura mentale, ormai tendiamo a gustare sempre di più le pietanze tipiche delle cucine straniere.

Vediamo allora insieme i 7 piatti stranieri più amati e consumati in Italia.

1. Cous Cous

Alimento originario del Nordafrica, ma ormai diffuso in tutto il mondo, il cous cous è composto da granelli di semola di frumento cotto a vapore in un brodo molto gustoso, condito con pesce, carne, verdure e tantissime spezie. In Italia è ormai diventato un piatto tipico, soprattutto nella Sicilia occidentale e in Sardegna, che propongono tantissime varietà del piatto, anche per le insalate estive. Può essere infatti considerato uno degli alimenti più versatili al mondo.

2. Sushi

Quando si parla di cibo asiatico non si può non nominare il sushi, il famoso bocconcino di riso condito con pesce crudo a cui vengono aggiunti alghe, verdure e uova in tantissime varianti. Si tratta indubbiamente di uno dei piatti stranieri più amato ed apprezzato da noi italiani, tanto da proporlo anche nelle versioni più occidentali, che prevedono l’aggiunta dei nostri ingredienti tipici.

3. Guacamole

Immancabile nella lista la guacamole, una salsa vellutata e deliziosa, proveniente dal Messico. A base di avocado, succo di lime, sale e pepe, o per i più sfiziosi con peperoni e cipolla, è una pietanza che presenta pochi ingredienti, che però danno vita ad un piatto davvero eccezionale! Per chi vuole cimentarsi a cucinarla, trova la ricetta del guacamole fatto in casa a questo link.

4. Kebab

Ormai da un bel po’ di anni ha fatto la sua comparsa sul territorio italiano il kebab, termine arabo che indica la carne arrostita. Si tratta di panini farciti con carne di montone arrostita su uno spiedo verticale.

5. Hamburger

Come non nominare poi l’hamburger, piatto dalle origini americane amato soprattutto dai più giovani, sinonimo per il 50% degli italiani di gioia e allegria! Il panino letteralmente più famoso del mondo, è stato diffuso nel nostro paese soprattutto grazie alle tante multinazionali della ristorazione veloce.

6. Crêpes

Piatto tipico francese, anche se ormai è entrato ufficialmente a far parte della nostra tradizione culinaria, le crêpes vengono proposte sia nella versione dolce che in quella salata. Come dessert possono essere condite con marmellate, cioccolato, panna montata, frutta o liquori; Nella variante salata, invece, si possono farcire con formaggi cremosi, salumi o verdure cotte e funghi.

7. Paella

Concludiamo la lista dei piatti esteri più amati con la paella, alimento tipico spagnolo che prevede una preparazione piuttosto lunga; ma è abbastanza risaputo che la cucina spagnola non abbia uguali in fatto di preferenze culinarie espresse dagli italiani all’estero! Questo piatto a base di riso, zafferano, coniglio o pollo, taccole, fagioli e, secondo la cucina tradizionale anche di lumache, viene preparato nella tipica padella in ferro, da cui prende il nome.