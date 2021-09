La Mulino Bianco ha deciso di rimettere in commercio il “Soldino”, la famosa merendina degli anni ’80 e ’90. Purtroppo non tornerà sugli scaffali dei supermercati, ma si tratta di una edizione limitata, ordinabile sul sito, che verrà spedita in una scatola di latta personalizzata. La celebre merenda fatta di pan di spagna e ripiena di crema al cacao, ricoperta di cioccolato e con sopra un soldino rotondo, sarà quindi solo un regalo sfizioso per ricordare l’adolescenza.

Mulino Bianco lancia l’edizione limitata del Soldino

Questa edizione limitata dovrà essere pre ordinata dal sito. Anche perché troverete il Soldino del Mulino Bianco in una scatola di latta da collezione personalizzabile con il nome della persona a cui vorrete regalarla, la foto e una dedica. La scatola conterrà 8 merendine e con le spese di spedizione costerà circa 30 euro (la singola confezione costa 24 euro).

La ricetta del Soldino per farli in casa

Sul sito della Mulino Bianco, c’è anche la ricetta per farli in casa, in caso vi venga voglia. Ecco la ricetta del Soldino: