ROMA – In occasione del 150° anniversario dalla fondazione, Heinz lancia il “Ketchup Caviar” in edizione limitata, una nuova variante composta da minuscole perle di salsa di pomodoro che ricordano il tradizionale caviale. Ma non tutti potranno gustare l’esplosivo sapore: nel Regno Unito saranno disponibili solo 150 confezioni tuttavia 75 fan potranno degustare la prelibatezza partecipando a un concorso tramite la pagina Facebook di Heinz, scrive il Daily Mail.

Saranno selezionati settantacinque vincitori che gusteranno la novità durante il Valentine’s Champagne breakfast nello store londinese Fortnum & Mason a Piccadilly. Heinz sta mantenendo segreta la formula del Ketchup Caviar ma un video del dietro le quinte offre alcuni indizi: si vede uno chef affettare accuratamente succosi pomodori freschi e metterli in una padella. Aggiunge poi olio e un pizzico di aromi.

La salsa di pomodoro fresca viene poi versata lentamente in un contenitore con del liquido trasparente simile alla salamoia usata per conservare il vero caviale.

Il Ketchup Caviar viene poi trasformato in perle delicate poste in un piatto insieme a una pietanza.

Henry J. Heinz fondò la società nel 1869. Il primo prodotto era in bottiglie di vetro trasparente per mostrarne la purezza e la qualità.