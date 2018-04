MILANO – Dopo il cioccolato fondente, al latte e bianco arriva quello rosa. Lo lancia la multinazionale svizzera Nestlé con le sue nuove barrette KitKat.

Lo snack dolce nato nel 1935 dal desiderio di un operaio che voleva qualcosa di gustoso che potesse essere trasportato agevolmente al lavoro ha infatti acquisito questo nuovo colore “senza aggiunta di coloranti o aromi artificiali”, assicurano dalla azienda svizzera.

La tonalità rosa del “cioccolato Ruby” (questo il nome brevettato) sarebbe dovuta ad una particolare lavorazione della società svizzera Barry Callebaut, la maggiore compagnia di cacao al mondo. Al colore rosa si è arrivati dopo dieci anni di sperimentazioni con le fave di cacao provenienti dalla Costa d’Avorio, dall’Ecuador e dal Brasile.

Così nel 2017, a ottant’anni dalla “creazione” del cioccolato bianco, Nestlé ha potuto lanciare il primo cioccolato Ruby nelle barrette di KitKat. Il sapore sembra sia intenso, non amaro ma nemmeno dolce, quasi fruttato, come di frutti di bosco, leggermente asprigno.

Al momento il KitKat rosa è in vendita in Giappone e Corea del Sud, presto arriverà anche in Europa e Stati Uniti. Nel Regno Unito il lancio è previsto nei supermercati della catena Tesco il 16 aprile.