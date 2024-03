La Pasqua si avvicina, ma quali sono le migliori Colombe artigianali da gustare insieme a parenti e amici? Ce lo dice il Gambero Rosso, che per aiutare nella scelta tra le numerose proposte disponibili sul mercato, ha pubblicato la sua personale classifica delle migliori colombe artigianali del 2024. Scopriamo insieme i vincitori e i loro prezzi.

Come si è svolta la selezione

La Gambero Rosso Academy ha svolto un meticoloso lavoro di degustazione, assaggiando 90 diverse colombe artigianli pasquali provenienti da tutta Italia. Solo 24 di esse hanno superato il severo giudizio degli esperti, meritando il prestigioso riconoscimento di eccellenza.

Ma cosa rende una colomba davvero eccezionale? Oltre alla tradizione e all’artigianalità, la perfetta colomba pasquale dovrebbe evocare il profumo della primavera, con un equilibrio armonioso tra dolcezza, burro e agrumi. La qualità degli ingredienti, come agrumi freschi e vaniglia di alta qualità, riveste un ruolo fondamentale nel determinare il gusto finale del dolce.

La classifica e i vincitori

Al primo posto, ex aequo, si distinguono la colomba di Patrizi e quella di Andrea Barile. La colomba di Arcangelo Patrizi, con una glassa di amaretto e una fragranza floreale, offre un ventaglio aromatico che incanta i sensi. Prezzo: 40 € per 1 kg. La colomba di Andrea Barile, seguace dei precetti del maestro Morandin, si contraddistingue per una glassa color biscotto e una mollica piena di aromi agrumati e fruttati. Prezzo: 35 € per 1 kg.

Al secondo posto si piazza la colomba di Roberto Pastry & Bakery, caratterizzata da una struttura eccezionale e un profilo aromatico agrumato. Prezzo: 35 € per 1 kg. Al terzo posto troviamo la colomba del forno Ricci, con una glassa croccante e una mollica ricca di canditi e aromi di agrumi. Prezzo: 36 € per 1 kg.

Colomba Patrizi – Prezzo: 40 € per 1 kg – Colomba Andrea Barile – Prezzo: 35 € per 1 kg Colomba Roberto Pastry & Bakery – Prezzo: 35 € per 1 kg Colomba Forno Ricci – Prezzo: 36 € per 1 kg Colomba Roberto Cantolacqua – Prezzo: 40 € per 1 kg Colomba Forno Gentile – Prezzo: 40 € per 1 kg Colomba Anna Belmattino – Prezzo: 40 € per 1 kg Colomba Panificio Ascolese – Prezzo: 35 € per 1 kg Colomba Bis Bar – Prezzo: 35 € per 1 kg Colomba Pavé – Prezzo: 42 € per 1 kg Colomba Olivieri 1882 – Prezzo: 39 € per 1 kg

Gli altri 14 posti in classifica