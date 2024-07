La pizza surgelata è diventata una soluzione comoda e pratica per moltissime famiglie. Non tutti hanno il tempo o le abilità necessarie per preparare una pizza fatta in casa, e spesso, dopo una lunga giornata di lavoro, la velocità e la semplicità di una pizza surgelata possono sembrare una manna dal cielo.

Tuttavia, non tutte le pizze surgelate sono uguali, e scegliere quella giusta può fare la differenza tra un pasto soddisfacente e uno deludente. Fortunatamente Altroconsumo ha condotto un test approfondito per determinare quale sia la migliore pizza surgelata disponibile nei supermercati.

La migliore pizza surgelata, il test di Altroconsumo

Il test di Altroconsumo ha preso in esame 14 diverse pizze margherita surgelate, valutando vari aspetti tra cui il gusto, la qualità degli ingredienti, la consistenza e il rapporto qualità-prezzo. Il risultato? La pizza margherita a marchio Esselunga ha ottenuto il punteggio più alto, emergendo come la migliore pizza surgelata in commercio. Questo prodotto ha conquistato i giudici grazie al suo equilibrio tra sapore e ingredienti di qualità.

Oltre a Esselunga, altre marche si sono distinte nella classifica di Altroconsumo. Ad esempio, Tre Mulini (Eurospin) e A Pizza Margherita hanno ottenuto un punteggio di 65, posizionandosi appena dietro la pizza di Esselunga. Anche Bofrost Pizza Margherita Verace ha raggiunto lo stesso punteggio, dimostrando che ci sono diverse opzioni valide per chi cerca una buona pizza surgelata.

Un aspetto interessante del test di Altroconsumo è la valorizzazione dei prodotti che utilizzano ingredienti di qualità superiore. Marchi come Mamamia, A Pizza e Artepizza sono stati riconosciuti per l’uso di olio extravergine di oliva nell’impasto, un dettaglio che può fare una grande differenza nel sapore e nella qualità complessiva del prodotto.

L’importanza della qualità degli ingredienti

Ma cosa rende una pizza surgelata veramente buona? Secondo Altroconsumo, non si tratta solo del gusto, ma anche della qualità degli ingredienti utilizzati. Ad esempio, l’uso di pomodori freschi, mozzarella di qualità e impasti ben lievitati sono fattori cruciali. La pizza di Esselunga, che ha conquistato il primo posto, è stata lodata per il suo equilibrio perfetto tra croccantezza della base e morbidezza del formaggio, oltre che per un sapore autentico e ben bilanciato.

La seconda classificata, Tre Mulini Maxi Margherita, è stata apprezzata per le dimensioni generose e il buon rapporto qualità-prezzo. Questa pizza, venduta nei supermercati Eurospin, offre un’ottima alternativa per chi cerca un prodotto conveniente senza compromettere troppo sulla qualità. La stessa valutazione positiva è stata data ad A Pizza Margherita e Bofrost Pizza Margherita Verace, che condividono il secondo posto con Tre Mulini.

Altri prodotti presenti nella classifica di Altroconsumo includono la Carrefour Pizza Margherita e la Conad Margherita due pizze cotte in forno a legna, entrambe con punteggi rispettabili di 62 e 61 punti rispettivamente. Queste pizze si distinguono per la loro consistenza e il sapore che, pur non raggiungendo l’eccellenza della pizza di Esselunga, rappresentano comunque delle scelte valide per un pasto rapido e gustoso.

I prodotti che non hanno soddisfatto le attese

Tuttavia, non tutte le pizze surgelate testate hanno ottenuto recensioni positive. Due marchi noti come Cameo Pizza Regina Extra Grande e Buitoni Bella Napoli La classica pizza Margherita sono stati definiti di bassa qualità dagli esperti di Altroconsumo. Questi prodotti, nonostante la loro popolarità e la diffusione nei supermercati, non sono riusciti a convincere i giudici a causa di problemi legati alla consistenza, al gusto e agli ingredienti utilizzati.

La classifica completa

Ecco la classifica completa delle migliori pizze margherita surgelate secondo Altroconsumo: