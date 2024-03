La Pasqua è alle porte e, se non avete ancora acquistato le uova di cioccolato, è tempo di agire! Se è vero che le cioccolaterie artigianali offrono una vasta gamma di prelibatezze, non sottovalutate l’offerta dei supermercati. Secondo gli esperti di Gambero Rosso, anche lì potete trovare uova di cioccolato di alta qualità che vi faranno fare un figurone con amici e parenti.

Ogni anno, gli esperti di Gambero Rosso si impegnano in un’indagine degustativa delle uova di cioccolato al latte prodotte industrialmente e vendute nei supermercati italiani. Questo test, condotto in modo “alla cieca”, mira a valutare diversi aspetti del cioccolato, tra cui:

Struttura

Setosità

Trama aromatica

Rotondità

Assenza di astringenza

Migliori uova di cioccolato al latte: Bauli al primo posto

Secondo gli esperti, il primo posto dell’uovo di cioccolato al latte è quello prodotto da Bauli, l’azienda veronese nota principalmente per i suoi lievitati come pandori e panettoni. Il giudizio degli esperti è stato chiaro e positivo:

“L’azienda veronese si piazza direttamente al primo posto. Questo perché, pur non avendo uno spessore uniforme, il cioccolato rimanda a sensazioni di di mou, caramello, latte in polvere e una delicatissima nuance di menta. Al palato prevale la nota di mou e la percezione di una valida struttura e un’ottima rotondità e scioglievolezza.”

La classifica completa

Secondo posto per l’uovo di Pasqua Motta, premiato per le sue delicate note di vaniglia e caramello, e terzo posto per l’uovo di cioccolato al latte Lindt, che ha conquistato i palati degli esperti con le sue deliziose note di mousse e crema di latte, sebbene penalizzato per il suo eccessivo dolce. Quarto posto per l’uovo Baci Perugina al latte, mentre il quinto posto se lo è aggiudicato un grande classico: il Kinder Gransorpresa.

L’uovo di cioccolato al latte a marchio Novi, sebbene apprezzato, ha deluso rispetto alla sua controparte fondente, che è stata considerata la miglior offerta fondente nei supermercati. Tuttavia, si è posizionato al sesto posto della classifica, dimostrando comunque una certa qualità.