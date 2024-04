Se sei un appassionato del gelato artigianale, preparati a prendere nota! Oggi ci immergiamo nella nuova edizione della prestigiosa guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso, che non solo celebra l’arte del gelato prodotto nel nostro amato paese, ma ci offre anche uno sguardo approfondito sull’evoluzione continua di questo settore.

Con un aumento dell’11% del giro d’affari nel 2023, il gelato artigianale continua a distinguersi come una delizia per il palato e un pilastro economico per l’Italia. Ma la sua popolarità non è limitata all’estate; il consumo di gelato registra un costante aumento durante tutto l’anno, con una crescita impressionante del 13%. Questi numeri non solo evidenziano un futuro radioso per l’industria gelatiera, ma confermano anche il suo impatto significativo sull’economia italiana, rappresentando un settore del valore di oltre 4 miliardi di euro e dando lavoro a più di 100.000 persone.

Al cuore di questo successo c’è una storia di qualità e innovazione. La guida Gelaterie d’Italia 2024 ci rivela un panorama in cui il gelato diventa sempre più inclusivo, con opzioni senza lattosio, senza saccarosio e senza glutine.

Le 70 migliori gelaterie secondo il Gambero Rosso

Ecco allora le 70 migliori gelaterie d’Italia premiate con i Tre Coni del Gambero Rosso. Scopriamo insieme le gemme gelatiere di ogni regione, in ordine alfabetico.

ABRUZZO

Gelaterie Duomo – Il Paradiso del Gelato a L’Aquila

BASILICATA

Emilio a Maratea [PZ]

Officine del gusto a Pignola [PZ]

CALABRIA

Gelato Cesare a Reggio Calabria

CAMPANIA

Di Matteo a Torchiara [SA]

Cremeria Gabriele a Vico Equense [NA]

EMILIA ROMAGNA

Bloom a Modena

Ciacco a PARMA

Cremeria Capolinea a Reggio Emilia

Cremeria Santo Stefano a Bologna

Cremeria Scirocco a Bologna

Il Teatro del Gelato a Sant’agostino [FE]

Magritte – Gelati al cubo a Fidenza [PR]

Sanelli a Salsomaggiore Terme [PR]

Stefino a Bologna

FRIULI VENEZIA GIULIA

Timballo a Udine

LAZIO

Fatamorgana a Roma

Fiordiluna di Eugenio Morrone a Roma

Gretel Factory a Formia [LT]

Greed Avidi di Gelato a Frascati [RM]

La Gourmandise a Roma

Otaleg! a Roma

Torcè a Roma

Tonka ad Aprilia

LIGURIA

Cremeria Spinola a Chiavari [GE]

Profumo a Genova

LOMBARDIA

Artico a Milano

Chantilly a Moglia [MN]

Il Dolce Sogno a Busto Arsizio [VA]

La Pasqualina ad Almenno San Bartolomeo [BG]

L’Albero dei gelati a Monza

Lo Gnomo Gelato a Milano

Oasi American Bar a Fara Gera D’adda [BG]

Pallini a Seregno [MB]

Pavé – Gelati & Granite a Milano

Sir Oliver a Novate Milanese (MI)

Terra Gelato a Milano

VeroLatte a Vigevano [PV]

MARCHE

Gelateria Quattrini a Falconara Marittima [AN]

Paolo Brunelli a Senigallia [AN]

PIEMONTE

Alberto Marchetti a Torino

Aria a Torino

Canelin ad Acqui Terme [AL]

Gelati d’Antan a Torino

La Tosca a Torino

Mara dei Boschi a Torino

Marco Serra Gelatiere a Carignano [TO]

Nivà a Torino

Ottimo! Buono non basta a Torino

Soban a Valenza [AL]

PUGLIA

G&co a Tricase [LE]

Michel a Peschici

SARDEGNA

Dolci Sfizi a Macomer [NU]

I Fenu Gelateria e Pasticceria a Cagliari

SICILIA

Cappadonia Gelati a Palermo

Santo Musumeci a Randazzo [CT]

Siké Gelato a Milazzo [ME]

TOSCANA

Chiccheria a Grosseto

De’ Coltelli a Pisa

Gelateria della Passera a Firenze

Gelateria Dondoli a San Gimignano [SI]

I Gelati del Bondi a Firenze

VENETO

Chocolat a Mestre [VE]

Dassie – Vero Gelato Artigiano a Treviso

Gelateria Naturale Scaldaferro a Dolo [VE]

Golosi di Natura a Gazzo [PD]

Marisa a San Giorgio Delle Pertiche [PD]

Zeno Gelato e Cioccolato a Verona

Ma non è finita qui! La guida Gelaterie d’Italia 2024 ha anche premiato alcune gelaterie con riconoscimenti speciali per la loro eccellenza nel settore. Eccoli qui:

Taila Semerano – Da Ciccio a Ostuni [BR] : Gelatiere Emergente

: Gelatiere Emergente Sottozero Pennestrì a Reggio Calabria : Miglior gelato al cioccolato

: Miglior gelato al cioccolato Golosi di Natura a Gazzo [PD] : Valorizzazione delle Produzioni Territoriali – Nocciola Piemonte Igp delle Langhe

: Valorizzazione delle Produzioni Territoriali – Nocciola Piemonte Igp delle Langhe Gelateria della Passera a Firenze: Valorizzazione delle Produzioni Territoriali – Limone Costa d’Amalfi Igp

… e altri ancora! Che potrai visionare nella guida del Gambero Rosso!

Quindi, c’è la tua gelateria preferita in questa lista? Sei pronto a esplorare nuovi sapori e scoprire le eccellenze gelatiere della tua regione?