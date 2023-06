Le fragole di Nemi e il concorso di BBCONTEST: le tre foto sul podio

Nemi, la piccola perla dei Castelli Romani, nota per la coltivazione delle fragole e per la relativa sagra, che si svolge ogni anno la prima domenica di giugno. Il posto è uno scrigno panoramico con vista sull’omonimo lago, celeberrimo per un preziosissimo ritrovamento di rilevanza storica, due navi romane dell’età imperiale. Particolare meraviglia romana, la piccola cittadina, è stata anche insignita di medaglia d’oro della “bandiera arancione” dal Touring Club Italiano per la prestigiosa ospitalità nell’ accogliere turisti attratti dalle tante meraviglie naturali del Parco regionale dei Castelli Romani. Alla manifestazione non poteva mancare, oltre alle sfilate in costume, il vero protagonista, il bar delle fragole. Locale storico con splendida vista lago-mare posizionato al centro di Nemi con speciali prodotti tipici: coppe di fragoline di bosco e l’aperitivo della casa a base di prosecco e fragoline. BBCONTEST ha voluto immortalare con il suo contest fotografico tutte queste meraviglie guarnite di leccornie conferendo i premi ai vincitori che ritireranno le loro vincite presso EUROPAST sponsor ufficiale di quest’edizione primaverile.