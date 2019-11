Leonardo da Vinci e la cucina: inventò anche il pelapatate e il tritapepe

PRAGA – Non solo l’elicottero, il paracadute e la tuta da immersione: fra le invenzioni o intuizioni di Leonardo da Vinci ce ne sono anche alcune che riguardano al cucina come il pelapatate e consigli dietetici ancora attuali. La curiosità è stata ricordata da un giovane astrofisico, Lorenzo Pizzuti, in una conferenza tenuta all’Istituto italiano di cultura (Iic) di Praga per introdurre gli eventi previsti in Repubblica Ceca per la Settimana della cucina italiana.

Guidando il pubblico alla scoperta di alcuni aspetti del genio a 500 anni dalla sua morte, Pizzuti ha parlato anche di cucina e cultura alimentare: “Campi in cui Leonardo introduce nuovi strumenti pratici, quali rudimentali trita pepe e sbuccia patate, nonché prescrizioni dietetiche all’avanguardia”, sintetizza un comunicato dell’Iic.

Fonte: ANSA.