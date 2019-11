Loro di Napoli, a Milano le eccellenze agro-alimentari partenopee. L’evento a Piazza Fontana

ROMA – Dall’1 al 6 dicembre Milano sarà conquistata dalle eccellenze tipiche agro-alimentari della provincia di Napoli, grazie all’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Napoli presieduta da Ciro Fiola e da S.I. Impresa Azienda Speciale presieduta da Fabrizio Luongo. QUI IL PROGRAMMA E LA LOCANDINA DELL’EVENTO.

Il grande evento dal titolo LORO DI NAPOLI, che si terrà presso lo Spazio Campania di Piazza Fontana, a Milano, prevede un’alternanza di aperitivi a degustazione gratuita ogni sera con un protagonista diverso del food and wine, testimonial famosi, uno chef guest star come il due stelle Michelin Gennaro Esposito, che proporrà showcooking a base di prodotti tipici e di qualità della provincia di Napoli.

Dal 27 novembre al 3 dicembre un’apecar brandizzata sosterà nei punti nevralgici di Milano per far scoprire al pubblico le iniziative che animeranno lo Spazio Campania grazie alla Camera di Commercio di Napoli. Dal 30 novembre al 6 dicembre un team dedicato e dal look personalizzato, presidierà il centro di Milano per distribuire il materiale di informazione e coinvolgere il pubblico in un divertente selfie che, se postato sui rispettivi social media, consentirà di ricevere in omaggio un originale e pratico ricettario.

Dall’1 al 6 dicembre, dalle ore 12:00 alle 21:30, sarà possibile partecipare a Masterclass di vini, e a degustazioni guidate dei prodotti. Alla Masterclass sui vini ci sarà un sommelier che farà degustare una verticale di vini dai suoli vulcanici del Vesuvio. In data 4 dicembre è previsto alle ore 18.00 un Workshop sull’esempio di economia circolare alla presenza di un testimonial aziendale. Gli aperitivi “Naperitime” saranno i protagonisti dell’iniziativa LORO DI NAPOLI e verranno offerti ogni sera dalle 19:00 alle 21:30 al piano 0 dello Spazio Campania di Piazza Fontana. Oltre ai cocktail a base di Mela Annurca DOP e al ricettario omaggio contenente le migliori ricette tipiche partenopee, il pubblico potrà assaggiare, a seconda della serata, mozzarella di bufala campana DOP, pomodorino del Piennolo DOP, provolone del Monaco, vini partenopei, pasta di Gragnano IGP e olio DOP della penisola sorrentina. Non mancheranno i dj set, la musica live e i performer, come una violinista che delizierà il pubblico con le sue note.

LORO DI NAPOLI celebra, in questo modo, il matrimonio tra la Provincia d Napoli e Milano e il legame è rafforzato dalle eccellenze del territorio. L’idea è nata da un progetto condiviso con la Regione Campania che, come è noto, ha, tra i suoi punti forti, l’agroalimentare e l’enogastronomia. La Provincia di Napoli ha già conquistato e conquista sempre più il territorio milanese, merito della cucina, ma anche dell’enogastronomia e di un avanzamento dei prodotti agroalimentari tra cui anche il vino.

“Voglio ricordare che uno de nostri vini della provincia di Napoli, Ischia, è risultato al Vinitaly il primo vino bianco -sottolinea il dottor Ciro Fiola, Presidente Camera di Commercio della Provincia di Napoli – tanti anche gli altri prodotti e a Milano arriveranno, per Loro di Napoli, non solo le aziende ma anche i consorzi di tutela come quello del provolone del Monaco- una nostra specialità. Abbiamo preso il meglio che la provincia di Napoli può offrire nell’ambito enogastronomico, scegliendo i 5 consorzi di tutela che rappresentano un po’ tutta la filiera enogastronomica – dalla pasta, all’olio, alla mozzarella – prodotti che si distinguono anche per la dieta mediterranea”.

L’obiettivo è quello di far conoscere i prodotti direttamente con l’assaggio e con la presenza dei buyer europei per poter dare loro la migliore rappresentazione; “gli aperitivi e gli assaggi fanno realmente comprendere cosa abbiamo portato a Milano e cosa intendiamo dire quando parliamo di enogastronomia”, conclude il dottor Ciro Fiola, Presidente della Camera di Commercio della Provincia di Napoli.

Tra i futuri eventi, non si esclude, per l’anno prossimo, un progetto con la Regione Lombardia in un ideale ponte di collegamento tra Napoli e Milano.

DOVE: Spazio Campania-Piazza Fontana Milano

QUANDO: Dal 1 al 6 Dicembre

ORARIO: Dalle 10 alle 21:30

01 DICEMBRE: APERTURA SPAZIO CAMPANIA DALLE 10 ALLE 20 ORE 19.00 APERITIVO DI APERTURA DELLA SETTIMANA CON TEMA: MELA ANNURCA

02 DICEMBRE: ESPOSIZIONE APERTA AL PUBBLICO DALLE 10.00 ALLE 20.00 ORE 17.00 MASTERCLASS VINI DEL VESUVIO ORE 19.00 APERITIVO CON TEMA: LA PASTA DI NAPOLI

03 DICEMBRE: ESPOSIZIONE APERTA AL PUBBLICO DALLE 10.00 ALLE 20.00 ORE 16.00: MASTERCLASS VINI DEL VESUVIO ORE 17.00: DEGUSTAZIONE GUIDATA PROVOLONE DEL MONACO ORE 19.00: APERITIVO (piano terra) CON TEMA PROVOLONE DEL MONACO E VINI PARTENOPEI ORE 20.00: APERITIVO RINFORZATO (piano -1) SPAZIO CAMPANIA PER GIORNALISTI E BUYER

04 DICEMBRE: ESPOSIZIONE APERTA AL PUBBLICO DALLE 10.00 ALLE 20.00 INCOMING DI BUYERS PIANO -1 ORE 16.00: DEGUSTAZIONE GUIDATA DI OLIO ORE 17.00: MASTERCLASS VINI DEL VESUVIO ORE 19.00: APERITIVO CON TEMA MOZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP ORE 20.00: CENA DI GALA PRESSO PALAZZO GIURISCONSULTI PIAZZA DUOMO CON BUYERS ED ISTITUZIONI LOCALI

05 DICEMBRE: ESPOSIZIONE APERTA AL PUBBLICO DALLE 10.00 ALLE 20.00 INCOMING DI BUYERS PIANO -1 ORE 16.00: DEGUSTAZIONE GUIDATA DI POMODORINO DEL PIENNOLO ORE 17.00 MASTERCLASS SU SPUMANTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI ORE 19.00: APERITIVO CON TEMA POMODORINO DEL PIENNOLO

06 DICEMBRE: ESPOSIZIONE APERTA AL PUBBLICO DALLE 10.00 ALLE 20.00 ORE 16.00: DEGUSTAZIONE GUIDATA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP ORE 17.00: DEGUSTAZIONE MOZZARELLA DI BUFALA ORE 19.00: APERITIVO CON TEMA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP 07 DICEMBRE: DISALLESTIMENTO.