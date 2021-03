MasterChef 2021, anticipazioni finale: dove vederla in tv o in streaming, orario, finalisti (foto Ansa)

MasterChef 2021, anticipazioni finale: dove vederla in tv o in streaming, orario, finalisti. Il momento tanto atteso è finalmente giunto, il gran finale di MasterChef è (quasi) servito. Alle 21.15 su Sky Uno (canale‌ ‌108‌ ‌e‌ ‌su‌ ‌digitale‌ ‌terrestre‌ ‌canale‌ ‌455) scopriremo chi sarà a vincere la decima edizione del talent.

La finale sarà visibile anche in diretta streaming, allo stesso orario, su Now Tv o su SkyGo. Sia la diretta tv, che quella streaming, sono riservate solamente agli abbonati a uno dei tanti pacchetti di Sky.

MasterChef 2021, anticipazioni finale: scopriamo chi sono i finalisti e i giudici

Come scrive Sky Tg 24, per questa battaglia all’ultima ricetta arriveranno in studio due grandissimi ospiti: lo chef Chicco Cerea, tre stelle Michelin con il ristorante “da Vittorio” a Brusaporto (Bergamo), e Mauro Colagreco, chef numero uno al mondo nella classifica “50 Best Restaurants”, tre stelle Michelin con il suo “Mirazur” a Menton.

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli osserveranno con attenzione le prove e consegneranno l’agognata casacca solo a chi dimostrerà di essere davvero pronto alla grande sfida finale.

I concorrenti rimasti in gara sono: Irene Volpe, Monir Eddardary, Francesco Aquila e Antonio Colasanto. I favoriti per il successo finale sarebbero Aquila e Colasanto ma anche Volpe e Eddardary sono pronti a giocarsi le loro carte fino all’ultimo istante.

MasterChef 2021, anticipazioni finale: le varie fasi dell’atto finale del talent sulla cucina

La finale sarà una puntata ad eliminazione diretta. Gli ultimi rimasti, avranno l’onore di presentare il loro menù completo ai giudici Antonino Cannavaciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Il menù non dovrà solamente convincere i giudici ma dovrà essere presentato anche in tempo utile. Infatti sono prove a tempo. Come tutte le altre a MasterChef. Solamente al termine di questa prova finale, verrà eletto il vincitore di MasterChef (per lui un premio di ben centomila euro).