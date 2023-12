Menù di Natale senza glutine: consigli e ricette gustose

Il Natale è un momento magico in cui le famiglie si riuniscono attorno a tavole imbandite di prelibatezze. Tuttavia, affrontare il Natale per chi è intollerante al glutine può essere una sfida. Ecco il menù delle feste senza glutine, consigliato dall’Associazione Italiana Celiachia, che permetterà a tutti di godere appieno delle delizie natalizie.

Inoltre, per rendere il vostro Natale senza glutine indimenticabile, abbiamo chiesto il parere del nostro esperto di nutrizione, Giovanni Soldani, che ha creato un esclusivo menu natalizio senza glutine.

Menù Natale senza glutine, le farine gluten free

Utilizzando prodotti senza glutine, è possibile realizzare i piatti più famosi della tradizione natalizia perfetti anche per chi è celiaco. Nello specifico, i celiaci devono fare attenzione alle farine contenenti glutine e optare per alternative che ne sono prive. Ecco alcune farine senza glutine adatte per i celiaci:

Farina di riso : Versatile e leggera, può essere utilizzata in molte ricette.

: Versatile e leggera, può essere utilizzata in molte ricette. Farina di mais (maizena) : Ottima per dolci e creme.

: Ottima per dolci e creme. Farina di miglio : Ha un sapore delicato e si presta bene per impasti leggeri.

: Ha un sapore delicato e si presta bene per impasti leggeri. Farina di amido di patate : Ideale per rendere morbidi dolci e prodotti da forno.

: Ideale per rendere morbidi dolci e prodotti da forno. Farina di mandorle : Ricca di grassi salutari, conferisce un sapore delicato alle ricette.

: Ricca di grassi salutari, conferisce un sapore delicato alle ricette. Farina di quinoa : Adatta per ricette salate e dolci, è anche ricca di proteine.

: Adatta per ricette salate e dolci, è anche ricca di proteine. Farina di sorgo : Ha una consistenza simile alla farina di grano e può essere utilizzata in molte ricette.

: Ha una consistenza simile alla farina di grano e può essere utilizzata in molte ricette. Farina di grano saraceno: Nutriente e saporita, è perfetta per crepes, pancake e impasti rustici.

Alcuni consigli utili

Per iniziare, gli antipasti sono un trionfo di sapori con tartare di pesce o carne e un fresco pinzimonio di verdure. Con prodotti senza glutine, è possibile preparare stuzzichini irresistibili come pizzette, saccottini ripieni di verdure e torte salate. Anche i fritti sono concessi, a patto che la pastella sia realizzata con farina di riso o di mais, o tutti i tipi di farine sopracitati. I formaggi tradizionali sono sicuri per i celiaci, aggiungendo un tocco di gusto al menù.

Passando ai primi piatti, la creatività non conosce limiti. Un risotto di pesce o verdure senza glutine è una scelta raffinata, così come una classica lasagna con sfoglia senza glutine, sempre più simile a quella convenzionale. Per un menù attento alle esigenze di tutti, il ragù di carne può essere sostituito con un saporito ragù di lenticchie, una scelta gustosa e sostenibile per l’ambiente. Le ricette per una besciamella senza glutine sono facilmente reperibili, aggiungendo un tocco cremoso ai piatti.

Nei secondi piatti, carne, pesce e verdure sono le protagoniste. Involucri, arrosti, pesce al forno, piatti a base di legumi o tofu sono tutte opzioni valide, con attenzione alla presenza di glutine. Per concludere il cenone con dolcezza, panettone e pandoro senza glutine sono disponibili, oppure si può optare per dolci casalinghi con farine alternative come amidi, riso, miglio o sorgo. Una mousse al cioccolato o una torta senza farina sono alternative deliziose.

Durante il brindisi, spumante e vino sono perfetti, mentre se si opta per la birra bisogna scegliere quella senza glutine. Anche distillati come grappa, rum, whisky, vodka e gin, senza aromi aggiunti, sono consentiti. Caffè, tè, camomilla e tisane sono inclusi, fatta eccezione per l’orzo.

La presidente dell’Aic, Rossella Valmarana, sottolinea l’importanza di informare parenti e amici sulla celiachia, promuovendo una corretta informazione per evitare incomprensioni ed equivoci durante le festività natalizie. Con un menù senza glutine, il Natale diventa un momento di gioia e condivisione per tutti.

Menù Natale senza glutine, un esempio di menù

Antipasto: caprese di Bufala con pesto di rucola

Ingredienti:

Mozarella di bufala

Pomodori maturi

Foglie di basilico

Rucola

Noci

Olio d’oliva, sale e pepe

Preparazione:

Disporre fette di mozzarella di bufala e pomodori su un piatto. In un mixer, frullare rucola, noci, basilico, olio d’oliva, sale e pepe per ottenere un pesto. Versare il pesto sulla caprese e decorare con foglie di basilico.

Primo Piatto: risotto ai funghi porcini

Ingredienti:

Riso Arborio

Funghi porcini freschi o secchi (ammollati)

Brodo vegetale senza glutine

Cipolla

Vino bianco

Parmigiano reggiano grattugiato

Burro senza glutine

Prezzemolo fresco

Preparazione:

In una pentola, rosolare la cipolla in burro fino a quando diventa traslucida. Aggiungere i funghi porcini e cuocere per qualche minuto. Aggiungere il riso e farlo tostare leggermente. Sfumare con il vino bianco e iniziare ad aggiungere il brodo vegetale poco per volta. Continuare a cuocere e mescolare fino a quando il riso è al dente. Mantecare con parmigiano reggiano e burro. Decorare con prezzemolo fresco tritato.

Secondo piatto: tacchino al forno con salsa di mirtilli rossi

Ingredienti:

Petto di tacchino

Rosmarino e timo freschi

Sale e pepe

Salsa di mirtilli rossi senza glutine

Preparazione:

Condire il petto di tacchino con sale, pepe e erbe aromatiche. Cuocere in forno fino a cottura completa. Servire il tacchino affettato con una generosa cucchiaiata di salsa di mirtilli rossi.

Contorno: insalata di rucola, pere e gorgonzola

Ingredienti:

Rucola

Pere mature

Gorgonzola.

Noci

Aceto balsamico e olio d’oliva

Preparazione:

Mescolare rucola, pere a fette, formaggio blu a pezzetti e noci. Condire con aceto balsamico e olio d’oliva.

Dessert: budino al cioccolato e nocciole

Ingredienti:

100g di cioccolato fondente

2 tazze di latte

3 cucchiai di zucchero

3 cucchiai di cacao in polvere

2 cucchiai di amido di mais

Una manciata di nocciole tritate

Una spolverata di zucchero a velo (facoltativo)

Preparazione:

In un pentolino, sciogliete il cioccolato fondente a fuoco basso, mescolando delicatamente. Aggiungete gradualmente il latte al cioccolato fuso, mescolando costantemente per evitare grumi. In una ciotola, mescolate lo zucchero, il cacao in polvere e l’amido di mais. Versate il composto di zucchero e cacao nella pentola con il cioccolato e il latte. Continuate a mescolare a fuoco medio-basso fino a quando la miscela si addensa. Aggiungete le nocciole tritate al budino e mescolate bene. Continuate la cottura fino a quando il budino raggiunge la consistenza desiderata. Sarà pronto quando ricopre il retro di un cucchiaio. Versate il budino nei contenitori desiderati e lasciatelo raffreddare in frigorifero per almeno 2-3 ore. Prima di servire, potete spolverare un po’ di zucchero a velo sulla superficie del budino per un tocco decorativo.

Fonte: AIC, Ansa.