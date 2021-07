Michel Lorain, lo chef pluristellato è morto a 87 anni. Fu protagonista della Nouvelle Cuisine

Lo chef francese Michel Lorain, pluristellato dalla guida Michelin, è morto. Aveva 87 anni. Lo chef, uno dei grandi protagonisti della Nouvelle Cuisine, tra i primi a ottenere le 3 stelle Michelin, è morto giovedì 22 luglio dopo una lunga malattia. L’annuncio della scomparsa è stato dato su Facebook dal figlio Jean-Michel Lorain.

Michel Lorain, le tre stelle Michelin

Michel Lorain aveva rilevato nel 1958 ‘Côte Saint-Jacques’, un ristorante fondato da sua madre Marie a Joigny, nel dipartimento di Yonne, nella regione della Borgogna. Aveva ottenuto la sua prima stella Michelin nel 1971 e la seconda stella nel 1976; con suo figlio Jean-Michel al suo fianco aveva ottenuto la terza stella nel 1986.

Michel Lorain, il post del figlio su Facebook

“Una nuova stella brilla nel cielo… Papà ci ha lasciati! Che dire dopo questo, le parole sono vane! – ha scritto il figlio su Facebook – La famiglia è devastata ma unita come mai nel dolore, perché, come ci ha insegnato e ripetuto, finché il clan rimane unito, non può accadere nulla! Papà ha passato la sua vita al passo di corsa… 87 anni pieni e interi. Una vita di lavoro, passione e amore al fianco della mamma da quasi 65 anni. Una vita che ha conosciuto tutto: gli inizi difficili, gli ostacoli, gli ostacoli sempre superati e poi la gloria e la luce meritatissima…”