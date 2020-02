Micro-ortaggi per supermercati e ristoranti nelle vetrine di Cefla

ROMA – Coltivazione e freschezza a Km0, superfood e nessun uso di fertilizzanti e pesticidi, ma anche emissioni di CO2 inferiori alla media della coltivazione tradizionale: si riassume così la nuova proposta di Cefla che permette la crescita indoor di micro-ortaggi attraverso un sistema di irrigazione e illuminazione nato dal suo know how, “C-LED”.

All’interno di un “mobile-vetrina”, i micro-ortaggi si sviluppano indoor tutto l’anno grazie ad una tecnologia innovativa che utilizza lampade scientificamente testate per velocizzare la crescita dei vegetali e consentire la maturazione dei frutti anche in inverno. La vetrina, grazie alle sue configurazioni multiple e varianti dimensionali, potrà adattarsi a diversi ambienti retail.

Una novità assoluta quindi sia per il fruitore, in termini di maggiore attenzione verso la freschezza e la qualità dei servizi offerti, sia per il mondo retail, ristorazione e supermercati, in quanto valore aggiunto portato nell’esperienza di acquisto dei consumatori anche grazie all’introduzione di una soluzione di arredo accattivante e innovativa all’interno del punto vendita.

Quest’anno la Grow Unit è protagonista del talent show culinario più famoso al mondo, Masterchef Italia 9, dove i concorrenti hanno già realizzato i loro piatti utilizzando i microgreen a Km 0 di Cefla, sperimentando nuove esperienze di gusto nelle preparazioni culinarie grazie alle proprietà organolettiche e nutraceutiche con vitamine fino a 40 volte superiori rispetto ai normali ortaggi.

Le nuove serre hi-tech esposte in vetrine illuminate a led, saranno presentate nella prossima edizione di Euroshop, la fiera internazionale del settore retail in programma a Düsseldorf dal 16 al 20 febbraio 2020, all’interno dell’area espositiva di Cefla.

“Nei nostri 70 anni di storia – commenta Giuseppe Marcante, Managing Director di Cefla Shopfitting – abbiamo vissuto i diversi mutamenti del mercato e ci siamo adattati alle evoluzioni che hanno portato al cambiamento delle abitudini del consumatore finale. Anche la nostra vetrina per i microgreen nasce da questa attenzione, rispondendo all’esigenza del consumatore di trovare sulla tavola prodotti sempre più freschi, sostenibili e a km zero”. (fonte Ufficio Stampa)