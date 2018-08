BOLOGNA – Milena Gabanelli attacca un ristorante stellato Michelin: “Non so cos’ho mangiato, è masochismo”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ma dal Gambero Rosso replicano: “Come il peggior commentatore di TripAdvisor”.

La giornalista è stata ospite di un noto ristorante di Bologna, il Marconi. Sui social di Dataroom ha pubblicato una foto di quello che lei stessa pensava fosse un antipasto con una dura didascalia: “NULLA DI PESANTE Questo è un antipasto. Non so cosa ho mangiato perché non sono riuscita a sentire il sapore (merluzzo mantecato c’era scritto). Ma questi chef…?!”.

Peccato che non si trattasse di un antipasto, ma di un “amuse bouche”, ovvero uno stuzzichino che talvolta gli chef offrono ai propri clienti prima di partire con gli ordini.

Gabanelli ha comunque ribadito sui social il suo giudizio rispondendo al commento di un utente: “Ero ospite. Comunque il ristorante è piuttosto caro ed i tavoli tutti occupati. Significa che le persone gradiscono questa lieve forma di masochismo…”.

A quel punto è intervenuto lo stesso sito del Gambero Rosso, con un lungo e assai piccato articolo dal titolo L’assurdo post di Milena Gabanelli contro gli chef. Dopo lunghi excursus in cui si paragonano i piatti degli chef ad opere d’arte, Gabanelli è stata liquidata come il “peggior commentatore di Tripadvisor”.

Alla fine è tornata alla carica la stessa Gabanelli, che ha chiosato: “Non volevo andare a parare da nessuna parte… solo farmi due risate…(per una volta)”.