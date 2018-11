ROMA – Nel mercato delle creme spalmabili, dove la Nutella sembra non avere rivali, entrerà a breve la crema alle nocciole di Pan di Stelle: un alimento composto dai biscotti al cacao con le stelle di zucchero che portano lo stesso nome.

Mulino Bianco, società del gruppo Barilla, porterà sugli scaffali dei supermercati la crema nel 2019. Il design potrebbe essere simile a quello del barattolo della Nutella e il nome non è ancora stato svelato. Per quanto riguarda gli ingredienti, secondo le prime indiscrezioni, ci saranno olio di girasole e la quantità di zucchero presente sarà ridotta. Le nocciole saranno al 100 per cento italiane – e più di quante sono contenute nella crema di casa Ferrero – e il cacao giungerà da una filiera sostenibile. La crema conterrà il biscotto Pan di Stelle sbriciolato.

L’azienda dolciaria ha investito molto sui prodotti Pan di Stelle. Infatti, dopo i biscotti ha lanciato la merendina, la torta, i cereali e persino il gelato.