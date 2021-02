Pancake Day oggi 16 febbraio: simbolo americano sempre più diffuso in Italia (magari con la Nutella) (Foto Ansa)

Oggi, martedì 16 febbraio, è il Pancake Day. Il giorno, quindi, in cui si celebra uno dei piatti simbolo del Nord America (Stati Uniti ma anche Canada). Un piatto che significa colazione a base di uova, bacon e sciroppo d’acero.

Negli ultimi anni, con la gentrificazione culinaria, anche in Italia si è diffuso sempre più. Magari mixato a tradizioni più nostrane (leggi Nutella). Merito della globalizzazione dei costumi (grazie a internet e serie tv). Ma anche per via dell’apertura di catene a stelle e strisce (vedi Starbucks).

Pancake Day oggi 16 febbraio

In Nord America col succo d’acero, nel Regno Unito accanto alle uove fritte e bacon, e ora in versione italian-style con su marmellate, miele, e creme spalmabili alle nocciole. E’ il pancake, uno dei simboli della colazione internazionale di cui oggi, 16 febbraio si celebra la Giornata dedicata. Anche in Italia.

Complice il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria, gli italiani sembrano aver preso l’abitudine di dedicare più tempo alla colazione, e in molti, oltre 4 milioni, secondo una ricerca Nielsen, soprattutto giovani e famiglie con bambini, portano a tavola un piatto di pancake per una colazione all’insegna della creatività e della convivialità.

Il sondaggio sul pancake in Italia

Secondo il sondaggio Nielsen commissionato da Barilla, 4 italiani su 10 (43%) hanno dichiarato di aver consumato pancake almeno una volta, soprattutto a casa (84%). Mentre 5 italiani su 10 (51%) li preferiscono nel weekend, a colazione (73%), ma anche durante la merenda pomeridiana (40%).

Tra gli amanti dei topping sul pancake, il 90% preferisce esclusivamente gli ingredienti dolci e la frutta: creme spalmabili al cacao, cioccolato o alla nocciola (65%); confetture/marmellate (54%); sciroppo d’acero (41%) e il miele (28%).