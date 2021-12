Non c’è Natale senza dolce della tradizione e i panettoni sono i re delle festività. Se vi state scervellando su cosa regalare ai vostri familiari o amici, ricordate che i regali di natura gastronomica sono sempre ben accetti. Ecco a voi allora qualche suggerimento per l’acquisto di un dolce a cinque stelle.

I panettoni luxury per il Natale 2021.

Partiamo dal panettone di lusso griffato (è sì, è proprio il caso di dirlo) Casa Vissani. Potete acquistarlo direttamente sul sito del ristorante dello chef umbro. Il fiori e cioccolato in limited edition da 500 grammi costa 89 euro. La lavorazione di questa versione al cioccolato prevede quattro lievitazioni a tempo e temperatura controllati, le quali ne accrescono notevolmente la morbidezza. Due impasti, per un totale di 62 ore. Morbidi canditi di arancia e pepite di cremoso cioccolato fondente e al latte arricchiscono l’impasto di questo goloso panettone, ricoperto da una glassa all’amaretto realizzata con mandorle e nocciole in polvere, con un tocco di cacao.

Se amate la pasticceria francese, quello de Le Levain potrebbe fare al caso vostro. Si è aggiudicato il premio della giuria popolare all’ultima edizione della rassegna romana “Panettone Maximo“, che ha visto sfidarsi le migliori pasticcerie del Lazio lo scorso weekend a Boscolo Circo Massimo.

Mettete nel carrello anche il panettone della pasticceria Vizio Roma, che si è aggiudicato il premio della stampa estera alla manifestazione, mentre lo scorso anno ha vinto quella per il miglior panettone al cioccolato. Tra le altre pasticcerie da tenere a mente “Bonfitt -Cattive Compagnie-“, (Santa Severa, Roma), che a Panettone Maximo 2021 ha vinto il premio per il miglior panettone della tradizione, ex aequo con Pasticceria Barberini (Roma). Terzo indirizzo Cakao (Cisterna di Latina). Segnate anche i nomi di Officina Dolciaria Woods (Roma). Altro nome da tenere a mente D’Antoni, in zona collatina.

Non vi resta che trovare la vostra pasticceria di riferimento tra quelle elencate e portare a casa il vostro dolce”!