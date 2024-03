Pasqua in Umbria 2024, solo a Casa Vissani

Lo chef Gianfranco Vissani ha preparato un menu speciale per la Pasqua 2024, che ti farà vivere un’esperienza culinaria indimenticabile. Prenota il tuo posto per il 31 marzo o il 1° aprile e fatti tentare dai sapori unici del tempio dell’alta cucina a Baschi, in Umbria, sulla riva del Lago di Corbara.

IL MENU

Il Benvenuto dello Chef con bollicina

Zuppa di coratella al passion fruit, soia e… il momento del Parmigiano

Fragolino crudo all’ortica, mirepoix di fagiolini, olio al pepe affumicato, salsa di caffè e sambuca

Anolini con avocado e salmerino, cappasanta allo champagne e porcini

Capretto allo spiedo al tè bianco, broccoli alla farina di balsamico, cubo di capretto in umido alla vodka

Predessert (a sorpresa dello chef)

Operà di Colomba…

Piccola Pasticceria e Praline

PREZZO

Costo a Persona € 145,00 vini ed extra esclusi

OCCASIONE CON PERNOTTAMENTO

Scopri le occasioni di 1 o 2 notti per vivere immersi nel verde dell’Umbria e coccolati da Casa Vissani, Pasqua #PasquainUmbria2024. Vai alla proposta.