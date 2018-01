NAPOLI – Un evento pensato come un tributo alla pasta sin dal nome: si intitola Pastamania la kermesse di cibo e arte che da giovedì 25 a domenica 28 gennaio animerà il complesso monumentale della Pietrasanta a Napoli.

Promossa da N’EVENT, associazione culturale con il sostegno della Camera di Commercio di Napoli, la manifestazione nasce come omaggio all’elemento principe della Dieta Mediterranea ed è sviluppata per promuovere la filiera produttiva regionale ad esso collegata.

Saranno quattro giorni di laboratori, degustazioni e show cooking che consentiranno di apprezzare prodotti d’eccellenza e tecniche di preparazione che fanno della pasta campana un’icona mondiale del made in Italy. D’altronde, non poteva essere diversamente vista che nella nostra regione il consumo pro capite è di circa 40 kg di pasta all’anno, a fronte dei 27 kg nel resto della penisola.

Pastamania prenderà il via giovedì 25 gennaio alle ore 18 con una degustazione di vini e formaggi: alla ribalta ci saranno vitigni pregiati come la falanghina e formaggi campani altrettanto pregiati come il Provolone del Monaco.

La degustazione di vini e formaggi sarà riproposta anche venerdì 26 gennaio, sempre alle ore 18, con un’appendice tematica: uno show cooking dedicato alla pasta al forno a cura di chef napoletani. Si presenterà la ricetta della lasagna napoletana.

Il programma di sabato 27 gennaio prenderà il via alle 10.30 con un originale e coinvolgente laboratorio dedicato ai bambini: saranno presentate tecniche per avvicinare i più piccoli alla manipolazione di acqua, farina e sale. Come dire, i primi passi per avere le mani in pasta.

La giornata di sabato sarà, poi, scandita da degustazioni guidate che vedranno protagonisti il Vesuvio e le coltivazioni che ne fanno un prezioso giacimento enogastronomico. Diverse varietà di vini autoctoni, in primis Lacryma Christi e Catalanesca, e ricercati pomodorini del piennolo potranno essere apprezzati dai visitatori in purezza e in combinazioni gustose. Stesso discorso per i vini spumantizzati della provincia di Napoli che, alle ore 18.00, saranno proposti in abbinamento con diversi formaggi.

Sabato 27 gennaio sarà, però, anche il giorno in cui Pastamania sottolineerà come cibo e arte possano rappresentare un binomio vincente: alle 19.45 avrà inizio una visita guidata alla mostra “Il museo della Follia”. L’occasione giusta per apprezzare l’esposizione curata da Vittorio Sgarbi ma anche la suggestiva Cripta del complesso della Pietrasanta. Alle due visite guidate farà seguito una cena buffet.

Pastamania vivrà il suo epilogo domenica 28 gennaio con un altro laboratorio dedicato ai più piccoli, questa volta incentrato sui dolci, e con uno show cooking che promette di declinare in chiave gourmet un classico della cucina popolare napoletana, la frittata di pasta.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito fatta eccezione per la partecipazione alla cena buffet di sabato 27 gennaio. Le degustazioni di vini saranno svolte in collaborazione con la sezione campana dell’A.I.S. e con l’ONAF

Per maggiori informazioni: tel. 3331504888 – responsabile dr.sa Mariarosaria De Rosa

IL PROGRAMMA

giovedì 25 gennaio

ore 18.00: degustazione vini e formaggi;

venerdì 26 gennaio

ore 18.00: degustazione formaggi, a seguire show cooking su pasta

sabato 27 gennaio

ore 10.30: laboratorio per bambini su “Mani in pasta”

ore 11.30: degustazione guidata vini del Vesuvio e formaggi;

ore 12.30: degustazione guidata pomodorini del piennolo;

ore 17.00: laboratorio bambini su cioccolato;

ore 18.00: degustazione vini spumantizzati della provincia di Napoli e formaggi

ore 19.45: visita guidata alla mostra “Il museo della Follia” di Vittorio Sgarbi. A seguire visita alla Cripta e buffet

domenica 28 gennaio

ore 10.30: laboratorio bambini su dolci

ore 11.30: show cooking “La frittata di pasta”