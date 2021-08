Pene di renna al Noma di Copenaghen, la ricetta dell’insalata dello chef René Redzepi

In mondo come quello della cucina in cui da anni si punta allo spreco zero, ecco arrivare anche il pene di renna, un ingrediente per farci una bella insalata. Questa almeno è la trovata di René Redzepi, lo chef del Noma di Copenaghen, da anni il ristorante più stellato al mondo. Al momento nessuno l’ha ancora assaggiato il pene di renna, quindi non si sa quale sia il suo sapore. Chiaramente, si spera, non andrà consumato crudo.

Come nasce l’idea di cucinare il pene di renna

Nei giorni scorsi lo chef Radzepi aveva postato sui social la foto di un ingrediente misterioso. Nessuno era riuscito a capire cosa fosse. Poi ci ha pensato direttamente lo chef. “Qualcuno sa che cos’è?”, chiede ai follower lo chef. Gli utenti si sono scatenati nel tentativo di indovinare. Un’uretra, un tendine, un esofago, una coda? Azzarda qualcuno. Ma tra i tanti tentativi falliti c’è chi, più di uno, ha scritto: “Sembra un pene”. Giusto, ma vai a pensare che si tratti di un pene di renna…

Il pene di renna in insalata

Alla fine ci ha pensato lo chef a fare “chiarezza”. Lo ha fatto postando un’altra foto con l’elenco dei nuovi piatti. Tra questi spunta “reindeer penis salad”. Insomma, un’insalata con il pene di renna come ingrediente principale. Come sarà? Quali saranno gli ingredienti per condire il pene di renna? Una marinatura e poi? Sicuramente sarà servito cotto, ci mancherebbe, si spera magari non intero. Alla fine tutto fa brodo, anche questo strano ingrediente.