ROMA – Il sito Big Seven Travel ha stilato la classifica delle 50 pizzerie dove si mangia la pizza più buona al mondo. E al primo posto non c’è una qualsiasi pizzeria di Napoli, ma “Spacca Napoli” di Jonathan Goldsmith a Chicago. Solo al secondo posto troviamo “L’Antica pizzeria da Michele” a Forcella della famiglia di Alessandro Condurro. In terza posizione c’è “Emily”, la pizzeria della coppia Matt ed Emily, che hanno due pizzerie a New York. Ai piedi del podio “Starita” a Materdei, il quartiere di Napoli dove fu ambientato l’episodio della pizza fritta con Sofia Loren ne L’oro di Napoli.

Uscendo dalla top 10, in undicesima posizione, troviamo Gino Sorbillo con la sua “Gourmand” a Milano. Scorrendo ancora la classifica, al 21° posto si piazza Il Pizzaiolo del Presidente che in realtà sarebbe Dal Presidente ai Tribunali cioè la pizzeria che fu di Ernesto Cacialli, al 27° c’è Gustapizza di Firenze, mentre Pepe in Grani del “famoso” pizzaiolo Franco Pepe è 31°. (fonte BIG SEVEN TRAVEL – SCATTI DI GUSTO)