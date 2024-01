Ricette originali di Crepes: non solo classiche e dolci

Perfette dalla colazione al dessert: inventate in Francia ma assolutamente sdoganate anche in Italia, stiamo parlando delle crepes. Nate originariamente come piatto povero, oggi sono prodotte in tantissime varianti, persino gourmet. La ricetta base prevede farina, uova e latte ma nel tempo sono state create alternative per creare nuovi colori, impasti proteici e molto altro.

Se la ricetta per crepes alla francese perfette richiede 250 grammi di farina, 4 uova e mezzo litro di latte in aggiunta a 50 grammi di burro per poi essere personalizzate con sale o zucchero, ci sono tante altre opzioni che non variano solo nella farcitura ma persino nell’impasto stesso. E che dire della chiusura? Arrotolate su se stesse, aperte in stile Galette Bretonne, a triangolo o a mezza luna: c’è davvero un modo dietro a questa gustosa preparazione made in France.

Ricette crepes dolci: qualche idea originale

Oltre alla classica crepe alla Nutella, apprezzata da grandi e bambini di tutto il mondo, ci sono tante opzioni di farcitura dolce da variare in base alla stagione. I più golosi potrebbero apprezzare la combo banana e cioccolato mentre in estate imperdibile la farcia con fragole e gelato. Durante i mesi più freddi perché non provare mele e noci con un po’ di miele? Per un tocco gourmet la combinazione che fa impazzire i social è crema chantilly e granella di nocciole.

Ricette crepes salate: qualche idea originale

L’impasto delle crepes è talmente versatile che le rende perfette anche farcite con ingredienti salati. Per un pranzo della domenica si potrebbe preparare una teglia di crepes a forma di rosa: si arrotolano su se stesse a mo’ di fiorellino dopo averle farcite, è possibile poi guarnirle con besciamella e formaggio. Per il ripieno largo spazio alla fantasia: salumi e formaggi, verdure di stagione o persino un classico ragù.

Un’altra opzione è creare un gratin: possiamo paragonarlo ad un timballo fatto di strati, solo che al posto della pasta utilizza appunto delle crepes. La classica base della ricetta svuota frigo permette di mixare diverse tipologie di formaggio o verdura; dopo averlo fatto cuocere in forno può essere servito tiepido tagliato a bocconcini per un buffet.

Ricette originali di crepes: qualche variante nell’impasto

Rispetto alla variante classica sono state sperimentate ricette prive di alcuni ingredienti per andare incontro a chi soffre di allergie, intolleranze o limitazioni dovute alla dieta. Le più comuni quelle senza latte per gli intolleranti al lattosio o senza uova.

È possibile unire nell’impasto verdura o frutta frullata per colorarle e renderle più originali ma attenzione all’impasto: a seconda di quanto viene liquido dovrà essere corretto con un po’ di farina in più.

Ricetta delle crepes light

I più golosi che stanno affrontando una dieta si chiedono come sia possibile gustarle durante un percorso dimagrante e la risposta è proprio nella ricetta di crepes light che stiamo per proporti.

Per poter ridurre l’apporto calorico si può preparare l’impasto unendo 50 grammi di albume, 100 grammi di farina di avena e 200 grammi di latte scremato o vegetale a seconda dei gusti. Al posto del burro, un po’ di olio di semi. Per mantenere light anche il ripieno si può valutare una farcia con verdure grigliate e hummus di ceci, oppure burro d’arachidi e banane per chi cerca una soluzione fit pre-allenamento.