Roma: mangia un chilo di carbonara e non paghi. La sfida di un ristorante

ROMA – Voi ce la fareste a mangiare un chilo di carbonara? C’è un ristorante, a Roma, dove se ci riesci mangi gratis. Se non ci riesci, paghi 38 euro. Il ristorante si chiama Il Maritozzo rosso e si trova a Trastevere. E dal 10 settembre propone una sfida degna di Man vs Food, il celebre programma in cui Adam Richman duella con i cuochi di tutto il mondo alla ricerca dell’abbuffata più pesante.

Dal 10 settembre fino alla fine del mese chi vuole potrà recarsi al Maritozzo Rosso. Per i poco pratici del piatto in questione, vale la pena ricordare la “leggera” composizione del suddetto: pasta (solitamente spaghetti, tonnarelli, mezze maniche o rigatoni), uova, guanciale, pecorino e pepe. Una bomba calorica, c’è poco da dire. Anche se in questo caso pare che il ristorante userà solo spaghetti.

Non è la prima volta che il ristorante lancia questa sfida. Nel 2018, nel corso della prima edizione, l’impresa di mangiare un chilo di spaghetti è riuscita ad un solo ragazzo con il tempo di 18 minuti e 23 secondi. E forse il segreto è proprio questo: mangiare velocemente per non far cominciare la digestione, il ché potrebbe portare al senso di sazietà. Chi batterà questo record, annuncia il ristorante, vincerà un aperitivo per due a base di maritozzi salati. (Fonte Gambero Rosso).