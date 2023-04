Sagra del carciofo romano: la foto vincitrice del concorso di BBCONTEST

Dal 14 al 16 aprile 2023 presso Ladispoli ha avuto luogo la mostra enogastronomica del carciofo romanesco, nobile ortaggio della cucina romana e non solo, che ha fatto faville tra la gente durante l’esposizione presso la piccola cittadina laziale. La sagra nonostante le avversità meteo ha avuto una enorme cassa di risonanza. Hanno sfilato costumi a tema, esibizione dei cooking chef, carciofi pastellati, insalate di carciofi abbinate alle marmellate di agrumi fatte in casa, leccornie vegetariane a tutto tondo, tema ormai noto fra la gente. Il km 0, il tutto bio, senza trattamenti chimici, questi sono i temi più rinomati che BBCONTEST ha voluto sottolineare, premiando anche in quest’occasione il contest fotografico vinto da una concorrente appassionata di scatti nature, desire.dangelo che sicuramente ha colto l’immagine più caratteristica della fiera.