ROMA – Ci sono cuochi, meglio chef, che pur di ottenere le tre stelle della Guida Michelin offrirebbero un braccio per ottenerle, chi affetterebbe la madre alla julienne: non è il caso di Sébastien Bras, francese, che a sorpresa aveva fatto una preghiera opposta. Preghiera esaudita: la Michelin ha ascoltato il lamento del sensibile cuoco e lo ha accontentato, togliendogli quelle agognate stelle che dal 1999 sono il vanto del Le Suquet di Laguiole nell’Aubrac, il ristorante ereditato dal padre.

“Questa è la prima volta che riceviamo una richiesta ufficiale di questo tipo. Ci sono state chiusure di ristoranti, chef che hanno deciso di fare qualcos’altro, per cambiare il loro concetto di ristorazione”, ha detto Claire Dorland-Clauzel, dirigente della Guida più famosa, e temuta, del mondo. Nel 2018 Le Suquet è scomparso dalla Guida, come da richiesta.

Troppa pressione, troppo stress e a ansia da prestazione, Sébastien Bras non ce la fa più. Una scelta di vita. Ha spiegato alla dirigente Michelin che “sta entrando in una nuova fase della sua vita e rispettiamo una decisione che riguarda la famiglia”. In ogni caso non è il primo che rinuncia.