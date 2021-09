Succhi di frutta, quali i migliori in commercio in Italia: la classifica di Altroconsumo (foto ANSA)

Quali sono i migliori succhi di frutta in commercio? Altroconsumo ha analizzato 18 marche di succhi di frutta, realizzando la classifica dei migliori presenti sul mercato. La graduatoria tiene conto, oltre alla qualità del prodotto, anche il prezzo al consumatore.

I migliori succhi di frutta in Italia

Al primo posto nella classifica dei migliori succhi di frutta c’è Alce Nero Nettare di Albicocca Italiana Biologica. Il prodotto è realizzato dall’azienda italiana presente sul mercato dal 1978 e considerata al top tra gli amanti del bio. Il punteggio ottenuto da Alce Nero Nettare di Albicocca Italiana Biologica è 74 su 100. Il prezzo medio a porzione è di 0,82 euro.

In seconda posizione c’è il Nettare di Albicocca – Prima infanzia di Plasmon, azienda appartenente al gruppo Heinz e specializzata nell’alimentazione per neonati e per la prima infanzia. Il punteggio del prodotto di Plasmon, venduto alla media di 0.68 euro a porzione, è di 71 su 100. Sul gradino più basso del podio c’è Esselunga Bio Nettare di Albicocca – Prima infanzia che ha un prezzo medio a porzione di 0,47 euro.

Fuori dal podio, con un punteggio di 65 su 100 e un prezzo medio di 0,17 euro a porzione, c’è Solevita (Lidl) Succo e Polpa di Albicocca – Nettare: questo prodotto ottiene anche il riconoscimento di “miglior acquisto” che indica il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

La classifica completa dei migliori succhi di frutta

Tutti gli altri succhi di frutta si posizionano al di sotto di 65/100. I prodotti inseriti oltre la quinta posizione sono: Coop Albicocca Frutta 40% minimo – Nettare; Sterilgarda Succo e Polpa di Albicocca – Nettare; Fructem Succo e Polpa di Albicocca – Nettare; Hawaiki Albicocca Succo e Polpa – Bevanda; Carrefour Albicocca – Succo e Polpa – Nettare; Santal Albicocca – Bevanda; Zuegga Skipper Albicocca – Bevanda; Zuegg Albicocca Succo e Polpa di Frutta Italiana – Nettare; Vivi Verde Coop Albicocca – Nettare; Conad il Biologico Succo e Polpa di Albicocca da Agricoltura Biologica – Nettare; Auchan Succo e Polpa di Albicocca – Nettare; Mellin Albicocca Nettare – Prima Infanzia; Valfrutta Albicocca Italiana Succo e Polpa – Nettare; Yoga Optimun 50% Albicocca – Bevanda.