Blitz dice

Porti chiusi, porti aperti…Una cosa è certa: da anni è impossibile entrare in Italia per lavoro. L’immigrazione legale per venire a lavorare da noi è bloccata, di fatto vietata ormai dal 2011. Porti chiusi o aperti non importa, tutti clandestini, anche quelli che vorrebbero solo lavorare. L’equazione è: immigrazione legale zero, immigrati fuori legge tanti.