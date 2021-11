Tartufo, gloria del Piemonte, come lega col golf? Scopriamolo a Roma il 27 e 28 novembre, all’Olgiata Golf Club

Tartufo bianco, cene tematiche, scuola di cucina, degustazioni e incontri digitali sul

vino.

Scende in campo a Roma il 27 e 28 novembre, presso l’Olgiata Golf Club, il

progetto “Eccellenze del Piemonte in Vetrina”. È stato varato lo scorso anno dal laboratorio

virtuale del “Truffle Hub” al Castello di Roddi, nell’Albese. In occasione della Fiera

Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Con un ricco calendario di appuntamenti

che durerà fino a gennaio 2022.

La prima tappa s’è svolta il 23 ottobre scorso, al Golf Club Margara di Fubine Monferrato, già sede del Ladies Italian Open 2021.

Con una gara a coppie ed esperienze di avvicinamento al golf, abbinate a laboratori di analisi

sensoriale del Tartufo d’Alba.

Il programma prevede appuntamenti del gusto sul territorio con cene a cura di

importanti chef stellati e di alta cucina, dove il Tartufo Bianco d’Alba incontra le

eccellenze piemontesi, cooking lessons alla scoperta di ricette e prodotti tipici.

Degustazioni nelle Enoteche regionali del Piemonte per conoscere le etichette DOC

e DOCG e, infine, due eventi che abbinano la classe del Tartufo Bianco d’Alba e dei

grandi vini piemontesi al prodotto turistico del golf, in due storici Golf Club del

Piemonte e del Lazio.

“Eccellenze del Piemonte in vetrina” è un progetto promosso dalla Regione

Piemonte, inserito anche quest’anno nella programmazione della 91a edizione della

Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

E realizzato da VisitPiemonte – Regional Marketing and Promotion, l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, le Agenzie Turistiche Locali piemontesi e le Enoteche Regionali.

Obiettivo, valorizzare – a corona del Tartufo Bianco d’Alba – i diversi prodotti di eccellenza

regionale

Coinvolgendo gli operatori del settore e le imprese della filiera

agroalimentare e vitivinicola piemontese nella promozione del patrimonio

produttivo, enogastronomico e culturale regionale.

Che si combinerà in piatti e ricette inedite, creative e originali, pensate per conquistare appassionati di cucina e buongustai in un susseguirsi di appuntamenti.

Dichiara Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della

Regione Piemonte: «Un importante progetto come “Eccellenze del Piemonte in

vetrina”, giunto alla seconda edizione, si svolge a pochi giorni dall’assegnazione al

Piemonte del primo premio come meta enogastronomica secondo le recensioni

online, confermando una vocazione senza dubbio consolidata e riconosciuta.

Ancora una volta i migliori chef celebreranno un elemento dall’ineguagliabile valore come il

Tartufo Bianco d’Alba accostandolo ai prodotti locali, e su tutto il territorio vi

saranno spazi per conoscere i nostri grandi vini e partecipare a laboratori e analisi

sensoriali. Sarà una grande festa della miglior enogastronomia piemontese, con

un’inaugurazione di eccezione in uno dei golf club di maggior prestigio della nostra

regione».

Tartufo in Piemonte e a Roma

Nel mese di dicembre, il progetto si svilupperà con gli appuntamenti al Castello di

Roddi, in provincia di Cuneo, con un calendario di cene a cura di importanti chef

piemontesi, aperto il 25 ottobre dalla chef Patrizia Grossi del ristorante “La Torre” di

Casale Monferrato.

Per diventare itinerante sul territorio con le cene nei ristoranti stellati e di alta cucina della provincia di Alessandria, Biella, Cuneo, Domodossola, di Novara, del Torinese e Vercelli.

Un “parterre” di grandi nomi della cucina piemontese stellata, quali Giorgio Bartolucci, Christian e Manuel Costardi, Marta Grassi, Christian Milone, Sergio Vineis e altre importanti firme.

Fino a gennaio si potranno seguire, inoltre, corsi di cucina sul territorio e partecipare a degustazioni e cene presso le Enoteche Regionali piemontesi.

«Le attività di “Eccellenze del Piemonte in Vetrina” – afferma il Presidente di

VisitPiemonte, Giuseppe Carlevaris – aggregano Regione Piemonte, VisitPiemonte,

Ente Fiera Internazionale Tartufo Bianco d’Alba, le ATL piemontesi e le Enoteche

Regionali nella direzione di un obiettivo comune. Ovvero un importante progetto di

valorizzazione regionale.

Si parte dal Tartufo Bianco d’Alba e dalla sua notorietà a livello internazionale

L’evento si estende al meglio dei prodotti piemontesi delle varie

realtà locali, coinvolgendo le diverse aree territoriali e i numerosi attori della filiera,

dalla materia prima al prodotto finale.

Un progetto ambizioso che si avvale del nostro ricco patrimonio produttivo, enogastronomico e culturale e che quest’anno coinvolge anche due prestigiosi club golfistici, in Piemonte e nel Lazio. Che diventano in questo modo ambasciatori dell’intero nostro Piemonte presso un pubblico

particolarmente attento e sensibile».

Commenta Liliana Allena, Presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo

Bianco d’Alba: «Anche questa 91^ edizione della Fiera Internazionale del Tartufo

Bianco d’Alba si intreccia, come lo scorso anno, con l’evento diffuso di “Eccellenze del

Piemonte in Vetrina”.

E mette a disposizione di tutto il sistema Piemonte gli spazi prestigiosi del Truffle Hub allestito presso il Castello di Roddi per valorizzare gli chef e le eccellenze agroalimentari e imprenditoriali piemontesi, oltre ai grandi vini della nostra Regione.

Ancora una volta un gioco di squadra prezioso, che ha visto la Regione Piemonte e VisitPiemonte, tutte le ATL e le altre realtà piemontesi collaborare in un lavoro importante di promozione della nostra enogastronomia».

Il programma aggiornato sarà disponibile cliccando qui.

Info e prenotazioni qui: fieradeltartufo.org