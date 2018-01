MILANO – Il matrimonio tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci era in crisi da tempo, secondo Dagospia, e da tempo i due avevano simpatie per altre persone. Ma la separazione è avvenuta senza grossi scossoni perché la coppia aveva sottoscritto un accordo prematrimoniale. O meglio, sempre secondo quanto scrive il solitamente ben informato Alberto Dandolo sul sito di Roberto Dagostino, due ore prima delle nozze nel lontano 2005 Briatore fece firmare alla sua promessa sposa un accordo prematrimoniale in con due clausole particolari.

Scrive Dandolo:

Che il matrimonio tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci fosse finito da tempo era cosa nota. Perlomeno a Dagospia. Già lo scorso febbraio scrivemmo di alcuni strani avvistamenti della signora Briatore a Parma. Chi incontrava nella città emiliana e dove? La Gregoraci, da un paio d’anni, dopo la sua amicizia in quel di Napoli con il panzuto calciatore Higuain, pare frequentasse un aitante imprenditore emiliano, attivo nel settore dei cosmetici. Si incontravano, si mormora, in pieno centro a Parma. Dove? In un appartamento di proprietà dell’ex “paraguru” della Guru, Matteo Cambi, amico fidato di vecchia data.

Lo stesso Cambi, scrive ancora Dandolo, avrebbe garantito alla Gregoraci due campagne pubblicitarie negli ultimi mesi. Ma perché, si domanda il cronista, “la bella Elisabetta aveva e ha bisogno di lavorare?”. Il motivo sarebbe contenuto proprio nel contratto prematrimoniale firmato a due ore dalle nozze.

Prosegue Dandolo: Nel contrattino inviatole dal futuro consorte, secondo i bene informati, ci sarebbero state due clausole: in caso di divorzio, la signora si impegnava a rinunciare a qualsiasi benefit in caso di prole, la rinuncia, previ accordi con il consorte, all’affidamento.