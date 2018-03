MILANO – Barbara D’Urso cederà il trono di Domenica Live a Myrta Merlino? Il dubbio rimbalza sul web dopo le righe firmate da Giuseppe Calenda su Dagospia.

Secondo il cronista, infatti, Mediaset avrebbe da tempo notato la conduttrice di La7 e la starebbe corteggiando per portarla a sé.

Scrive Candela:

“La conduzione di Myrta Merlino è generalista, più calda delle Annunziata, Panella o Bortone. Prossemica e dizione non perfetti ma comuni. Non a caso Mediaset ci aveva messo gli occhi per la prima parte della domenica…”.